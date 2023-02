Ex-presidente Jimmy Carter entrará em cuidados paliativos

Antigo presidente Jimmy Carter aparentemente tem entrado e saído do hospital ultimamente – relacionado a uma série de doenças e ferimentos – mas agora … ele está entrando em cuidados paliativos.

Uma declaração emitida pelo Carter Center diz em parte: “Depois de uma série de curtas internações hospitalares, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu hoje passar o tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional”.

Acrescenta: “Ele tem total apoio de sua família e de sua equipe médica. A família Carter pede privacidade durante esse período e agradece a preocupação demonstrada por seus muitos admiradores”. Não está claro com o que as recentes internações de Carter estão relacionadas – mas, no entanto, são notícias tristes.