Ex-técnico do Tampa Bay culpa os problemas de Brady pela queda dos Bucs

EUé justo dizer que o Tampa Bay Buccaneers falhou em corresponder às suas elevadas expectativas este ano, com o time sendo eliminado durante a Rodada Wild Card dos playoffs da pós-temporada.

A franquia baseada na Flórida, que dependia fortemente do sete vezes vencedor do Super Bowl Tom Brady perdido para o Dallas Cowboyscom seu zagueiro estrela tendo um começo de ano difícil.

Antigo bucaneiros treinador Bruce Ariansque supervisionou a famosa vitória da franquia no Super Bowl LV, acredita que essas mesmas questões Brady experiente levou à queda da equipe este ano.

“Tom não era ele mesmo, você sabe, com todas as coisas que estavam acontecendo”, arianos disse no The Rich Eisen Show.

“E eu tenho que dar a ele todo o crédito do mundo por lutar contra o que ele passou no ano passado por seus companheiros de equipe. Acho que o mundo dele, mas não era o verdadeiro Tom Brady lá fora.”

As duas aposentadorias de Brady

Brady anunciou sua primeira aposentadoria da NFL apenas para se aposentar e voltar ao bucaneiros 40 dias depois.

Sua decisão de voltar foi amplamente citada como o motivo do fim de seu casamento, com a estrela se aposentando após Baía de Tampaperda de para Dallas nos playoffs da pós-temporada.