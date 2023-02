Exames forenses encontram vestígios de DNA de Dani Alves no corpo da vítima

Dani Alves começa a enfrentar sérias complicações em relação à sua saída provisória da prisão e a polícia está se aproximando do jogador brasileiro a cada dia que passa.

Relatórios forenses entregues ao 15º Tribunal de Instrução de Barcelona indicam que os restos de sêmen encontrados dentro do corpo da vítima, no chão do banheiro da boate Sutton e nas roupas da menina têm o mesmo perfil genético da amostra que foi fornecida pelo ex zagueiro do Barcelona.

Portanto, essa prova pericial reforçaria a versão de agressão sexual relatada pela vítima, uma vez que em seu depoimento judicial, após modificar sua versão três vezes, Daniel Alves reconheceu que a mulher fez sexo oral nele e que foi consensual.

No entanto, os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses foram obtidos a partir de várias amostras intravaginais colhidas da vítima, bem como de suas roupas e do chão, conforme relatado por ‘El Periodico’.

A rápida implantação do protocolo de agressão sexual na boate Sutton levou uma patrulha Mossos d’Esquadra a recuperar vestígios de sêmen no chão do banheiro.

Isso, juntamente com o exame da vítima no Hospital de Clínicas, demonstrou que ela possuía restos biológicos que não eram seus.

Ela mesma levou as roupas que usava naquela noite para a polícia e mais restos biológicos foram encontrados lá. Todos eles pertencentes a Daniel Alves.

Alves quer liberdade provisória

Com esta última prova que se tornou conhecida, a presumível culpa de alvesque só reconheceu a felação consensual depois de negar conhecer a vítima em seu primeiro depoimento, cresceu ainda mais.

O Tribunal de Apelação de Barcelona deve se pronunciar nas próximas semanas sobre o pedido do jogador para ser libertado provisoriamente da prisão enquanto o processo está sendo investigado.

Tanto o Ministério Público quanto o Ministério Público se opõem à soltura do jogador brasileiro da prisão preventiva, por acreditarem que ele corre o risco de fugir.

Eles também apontaram o fato de que ele possui ativos consideráveis ​​na Espanha e no Brasil, país para o qual poderia fugir. Vale ressaltar que o Brasil não possui processo de extradição para crimes de agressão sexual.