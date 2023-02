EXCELENTE NOTÍCIA para os brasileiros com nota de R$1 na carteira

Você já ouvir falar que algumas notas ou moeda podem valer uma verdadeira fortuna? Pois saiba que esta é uma realidade crescente no país. O colecionadores desses itens valiosos, incluindo moedas, são capazes de desembolsar uma boa grana para completarem os seus acervos.

Recentemente, um especialista divulgou uma lista de notas que valem muito no mercado numismático, inclusive mais do que o seu valor de face. Entre elas, está a cédula de R$ 1, emitida em 1994, com as letras B e A no número de série. Esta nota pode ser vendida por até R$ 400.

Veja abaixo:

Contudo, para saber se fato a nota é valiosa é preciso considerar outros fatores, como a conservação. A cédula precisa estar em bom estado para terem valor no mercado de colecionadores.

Nota rara que vale até R$ 3 mil

Atualmente, os especialistas estão em busca de uma cédula de R$ 50 que foi emitida na década de 90 com a assinatura do Ministro da Fazenda – título dado anteriormente ao Ministro da Economia – Pérsio Arida, que só ficou no cargo durante 6 meses.

Em razão da sua breve vigência, poucas notas foram emitidas em seu nome, sendo aproximadamente 400 mil, o que as tornou raras atualmente. Dessa forma, se você possui uma cédula de R$ 50 com o nome do ministro, saiba que tem um valor bem maior no bolso, que pode chegar a R$ 3 mil.

Cédula rara de R$ 5 pode valer R$ 2 mil

A saber, nos anos 90, era muito comum que cédulas com erros fossem retiradas de circulação pela Casa da Moeda. No entanto, as notas impressas para reposição das cédulas com erro vinham com um asterisco na frente do número de série e é esse sinal que deve ser procurado.

Em 1994, cerca de 400 mil notas foram impressas nos valores de R$ 5 e R$ 10 com símbolo. Por esse motivo, as cédulas com asterisco se tornaram desejadas pelos colecionadores, com isso, atualmente muita gente está disposta a pagar até R$ 2 mil para ter essas notas com “erros”.

É válido salientar que na área de coleção de moedas existem vários exemplares que os interessados estão em busca. Você consegue verificar se possui algum bem valioso nos bloques dos colecionadores na internet.

Como vender notas raras?

Caso você tenha um exemplar dessa moeda, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.