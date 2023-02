EXCELENTE NOTÍCIA para quem deseja tirar sua CNH em 2023

Entre os programas sociais regidos pelo Governo Federal está a CNH Social, destinado aos cidadãos de baixa renda que querem tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça. Todas as etapas do processo de emissão, incluindo exames práticos e teóricos são isentos para o contemplado.

Veja mais informações sobre o CNH Social adiante!

CNH Social

A CNH Social, criada em 2011, visa atender a população de baixa renda com a oportunidade de aquisição da primeira via da carteira de motorista de forma gratuita para as categorias A (moto) e B (carro). Vale ressaltar que também é possível alterar ou incluir uma nova categoria.

O processo de obtenção da CNH através do programa é ordenado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada unidade federativa. Ele é o responsável por todas as etapas do projeto, ou seja, da inscrição até a emissão do documento. Todos os detalhes podem ser vistos no site do Detran de cada estado.

Para conseguir participar da CNH Social, o cidadão deve se enquadrar nas seguintes regras:

Ter mais de 18 anos;

Comprovar renda de até 2 salários mínimos;

Estar desempregado a mais de 12 meses;

Ser aluno da rede pública e possuem rendimento exemplar;

Ser pessoa com necessidades especiais;

Ex-presidiário;

Ser agricultor;

Não possuir registro algum em sua carteira de trabalho;

Receber o Auxílio Brasil;

Não possuir nenhum registro de infração no trânsito;

Ser trabalhador do setor de transporte que deseja fazer alguma regularização perante a justiça.

Etapas

Inicialmente, o cidadão interessado em obter a isenção dos custos para a aquisição da primeira habilitação, inclusão ou alteração de categorias, deve passar por um processo seletivo, que é aberto pelo Detran do estado periodicamente. É necessário ficar atento ao site do órgão.

A inscrição para a CNH Social é 100% digital, feita através do portal do Detran. Na prática, o interessado deve preencher um formulário com uma série de dados pessoais. Neste momento também é preciso anexar cópias dos seguintes documentos:

RG;

CPF;

Carteira de trabalho do inscrito e das pessoas que compõem o núcleo familiar;

Comprovante de residência;

Certidão de nascimentos das crianças ou membros que não possuem RG;

Histórico Escolar para estudantes que desejam participar do programa.

Na sequência, o candidato deve se atentar a todos os prazos divulgados pelo Detran. Isso porque, todas as etapas seguem um prazo específico. Caso as datas não sejam respeitadas o cidadão fica sujeito a desclassificação.

Onde a CNH Social está disponível?

O programa CNH Social foi regulamentado pelo Governo Federal, no entanto, os estados têm autonomia para aderir a iniciativa ou não. Desse modo, abaixo, confira a lista com todas as unidades federativas que oferecem o benefício:

Acre;

Amazonas;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Mato Grosso do Norte;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraná;

Pernambuco;

Piauí;

Rio Grande do Norte;

Roraima;

Santa Catarina;

São Paulo;

Tocantins.