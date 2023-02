Executivo da HBO revela data aproximada de estreia de ‘House of the Dragon’

Tprimeiros episódios da série HBO Max ‘casa do dragão‘ foram lançados em agosto. Depois de se tornar popular entre os fãs, a série recebeu o prêmio de Melhor Drama no Globo de Ouro.

Assim, milhões de pessoas em todo o mundo aguardam a segunda temporada da série de sucesso e os primeiros detalhes foram revelados sobre os novos episódios.

um bom palpite

Casey BloysCEO e diretor de conteúdo da HBO e HBO Max, acredita que em algum momento de 2024 “é um bom palpite” para o retorno da série.

“Minha filosofia é que um bom roteiro é a prioridade número um”, disse ele à Variety.

“Não estou fazendo isso com base em querer ter um por ano, dois por ano. Quero fazer com base nos roteiros que nos entusiasmam.

“Lembre-se de fazer ‘House of the Dragon’ seguir de ‘Game of Thrones’, desenvolvemos muitos programas, filmamos um piloto, desenvolvemos um monte de roteiros e chegamos a ‘House of the Dragon’.

“Fazer isso de novo vai exigir o mesmo esforço. Você tem que desenvolver muitas coisas, tentar coisas.

“Você nunca sabe o que vai funcionar. Então, atualmente estamos fazendo isso. Não me oponho a nenhum número de programas.

“Provavelmente há um limite natural para quantos fãs querem, mas estou aberto a qualquer um, desde que nos sintamos realmente bem com os roteiros e as perspectivas de uma série”.

A segunda temporada da série está prevista para estrear no segundo semestre de 2024, sendo assim elegível aos prêmios Globo de Ouro ou Emmy de 2025.