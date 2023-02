Expresso Saúde completa primeiro mês de assistência na zona rural de Penedo

Secom PMP

Consulta médica, atendimento com enfermeira, exames clínico e laboratorial, vacinas e entrega de medicamentos. Serviços que a população de Penedo dispõe na rede básica de atenção, na cidade e comunidades rurais de grande porte, estão chegando nos povoados menores graças ao Expresso Saúde.

O programa lançado pelo Prefeito Ronaldo Lopes este ano amplia a assistência da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para o homem e a mulher do campo, inclusão iniciada com o Saúde Por Todo Canto, criado em 2021 pelo ex-gestor da SEMS, Guilherme Lopes, atual Secretário Executivo da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas.

O Expresso Saúde completou seu primeiro mês de atividades nesta terça-feira, 28, atendendo moradores da Carapina, entre eles o agricultor Leonardo Venâncio. Depois da consulta médica, ele voltou pra casa com medicamentos para controle do diabetes, da hipertensão e outros tratamentos que precisa.

“Pra mim e para os moradores da Carapina foi ótimo ter esse ônibus aqui porque não precisamos ir até o Tabuleiro dos Negros para ter atendimento”, explica o trabalhador rural, citando a comunidade quilombola que é a referência para seu povoado, como unidade de saúde.

A rotina de trabalho da Secretaria de Saúde de Penedo disponibiliza, todas as quartas-feiras, transporte para as famílias da Carapina até o posto de saúde do Tabuleiro dos Negros, ida e volta.

Com o Expresso Saúde, o governo Ronaldo Lopes leva os serviços para dentro das localidades mais distantes e com menor população, trabalho que comprova a atenção do gestor penedense às famílias do meio rural.

Aproveitando a unidade móvel perto de sua casa, Maria Eduarda Teixeira fez mais uma consulta pré-natal. “Estou esperando minha primeira filha, a Melissa, e hoje tive o acompanhamento na comunidade onde moro, eu achei que foi uma boa pra gente”, disse a jovem que completou hoje 33 semanas e dois dias de gestação.

Em breve, Maria Eduarda estará com a caderneta de vacina da filha em mãos, igual às mães que levaram suas crianças até o Expresso Saúde para atualizar a vacinação.

Adultos também foram atendidos com a ação preventiva, imunizados contra Covid-19 na comunidade que a Prefeitura de Penedo prepara mais um investimento.

Enquanto a equipe da SEMS atendia a população, técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) faziam o trabalho inicial para a construção de uma praça e a pavimentação da rua principal da Carapina.

E além de tudo isso, a equipe do programa Melhor em Casa também esteve nesta terça-feira para atender uma paciente assistida por mais essa iniciativa da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo.

Texto e fotos Fernando Vinícius