Extrafarma OFERECE EMPREGOS em duas regiões

A Extrafarma, rede que atua no mercado de varejo farmacêutico com a missão de dar acesso à saúde e bem-estar para as pessoas em todo o país, está contratando novos profissionais. Com cargos em São Paulo, Ceará e Rio Grande do Norte, vale a pena analisar a lista de oportunidades disponíveis abaixo:

Pessoa Estagiária em AME – Fortaleza – CE – Farmácia;

Auxiliar de Serviços Gerais – Juazeiro do Norte – CE – Limpeza;

Operador de Caixa – São Paulo – SP Atendimento;

Analista de Preços Promocionais III – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo – SUPPLY – Fortaleza – CE;

Operador de Caixa – Mossoró – RN – Atendimento;

Jovem Aprendiz CD – Fortaleza – CE – Farmácia;

Farmacêutico – Fortaleza – CE – Farmácia;

Auxiliar de Logística – Itaitinga – CE – Logística;

Auxiliar de Serviços Gerais – Fortaleza – CE – Limpeza;

Orientador de Loja – Fortaleza – CE – Farmácia;

Operador de Caixa – Fortaleza – CE – Atendimento;

Operador de Caixa – Vaga Exclusiva PCD – Fortaleza – CE;

Auxiliar de Logística – Vaga Exclusiva PCD – Guarulhos – SP;

Pessoa Estagiária em PMO – Fortaleza – CE – Engenharia Civil.

Mais sobre a Extrafarma e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Extrafarma, é importante relatar que, com mais de 60 anos de história, a Extrafarma iniciou as atividades como uma distribuidora de medicamentos e foi crescendo até chegar no segmento de varejo farmacêutico.

Em 2000, por exemplo, já marcava presença nos estados do Maranhão e Ceará e em 2007 atingiu o marco de 100 lojas. Em 2014, após ser adquirida pelo Grupo Ultra, continuou com o plano de expansão, relançamento de marca, programa de fidelidade e, em 2020, lançou a sua marca própria (Be Better), atuando entre as maiores redes de farmácias do Brasil, com quase 400 lojas e presença em 10 estados.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!