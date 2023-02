Extras do filme ‘Coringa 2’ reclamam que não estão tendo intervalos suficientes para ir ao banheiro

As coisas estão ficando complicadas no set da próxima sequência de “Coringa”… disseram-nos que os figurantes estão zangados com a falta de acesso ao banheiro, causando tensão com a produção.

Fontes no set disseram ao TMZ … os figurantes do filme reclamaram de trabalhar por mais de 2 horas sem parar e não ter permissão para usar o banheiro ou beber água durante as filmagens no Warner Bros Studios em Burbank.

Dizem-nos que os problemas com o penico estão surgindo principalmente quando os extras estão no set para as configurações da câmera, que geralmente duram entre 20 minutos a uma hora. Os atores de fundo temem repercussões se pedirem aos superiores para usar a história … isso porque eles dizem que alguns figurantes já foram repreendidos.

Nossas fontes dizem que um extra teve que usar o banheiro “terrivelmente” entre as configurações das câmeras, mas, para fazer isso, eles primeiro tiveram que “declarar seu caso” ao assistente de direção sobre o motivo de ser realmente uma emergência.

Quando o figurante estava voltando para o set depois de usar o banheiro, fomos informados de que eles pegaram um copo d’água e um assistente de direção disse a eles: “Por que você está bebendo mais água? Então você tem que fazer xixi de novo?”

Somos informados de que outro AD foi ouvido dizendo: “Eu nunca tive que ir tanto ao banheiro. O que eles fazem lá? Porque eles definitivamente não os estão usando.”

Com as filmagens provisoriamente agendadas para 5 semanas, há muito dinheiro e trabalho regular em cima da mesa para extras durante um período normalmente lento em Hollywood, e é por isso que alguns não querem irritar as penas com as idas ao banheiro.

Soubemos que a SAG recebeu uma reclamação sobre violação do intervalo e eles investigaram e conversaram com a produção. Fomos informados de que a produção tem cooperado e o SAG continuará acompanhando e monitorando o set.

“Joker: Folie à Deux” está previsto para ser lançado em 2024 … e é estrelado por Joaquin Phoenix dar Lady Gaga. As filmagens começaram em dezembro.

É a segunda vez que há problemas de banheiro em um set de filmagem do “Coringa” … como dissemos pela primeira vez, durante as filmagens do primeiro filme em 2018, figurantes ficaram trancados em um vagão do metrô do Brooklyn por mais de 3 horas e começaram fazendo xixi nos trilhos.