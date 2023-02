Fã de Shakira viaja da Itália para Barcelona e pede para artista assinar seu Renault Twingo

EUnos últimos meses, da Shakira a vida mudou muito. Após a separação de Gerard Piqu, a cantora lançou várias músicas em que critica tudo e todos os envolvidos na separação. Graças a essas canções, a cantora de Barranquilla tem recebido visitas em sua casa em Barcelona de fãs de todo o mundo. Um deles, porém, foi muito além.

Viagem de fã italiano para conseguir que Shakira assinasse seu Twingo



Num vídeo publicado no TikTok e já viral nas redes sociais, o utilizador pakyd2 partilhou com os seus seguidores o vídeo da sua viagem de Itália para a Catalunha (Espanha). Após a longa viagem, que fez em seu Renault Twingo, o homem parou em frente à casa de Shakira e esperou a chegada da artista.

Depois de um tempo, a colombiana chegou em sua van e o torcedor pediu uma assinatura na carroceria do veículo, que ficou famosa após o Sessão #53 com Bizarrap. Na música, Shakira dá um tiro em Piqué por ele ter trocado sua Ferrari por um Twingo.

Era Tonino Mebarak, o irmão da cantora, que saiu e pegou o objeto e o trouxe para dentro de casa enquanto o italiano esperava do lado de fora.

Depois de um tempo, Tonino voltou com a parte autografada do carro. “Love” e “Shak” foram as palavras que acompanharam um coração desenhado pela cantora no Twingo.

A primeira entrevista de Shakira após a separação

Enquanto isso, a artista dará sua primeira entrevista após o rompimento com Piqu na noite de segunda-feira em uma estação de televisão mexicana. Shakira vai falar com ‘As estrelas’ às 22h30, horário mexicano. Há muita expectativa sobre o que a cantora vai dizer sobre sua situação.