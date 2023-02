Fã dos Eagles destrói TV em momento de pura raiva depois que seu time perdeu o Super Bowl em circunstâncias dramáticas

Philadelphia Eagles os fãs eram enfurecido por uma controversa chamada de defesa de terceira descida no final do quarto período, que “roubado” eles de sua vitória no Super Bowl.

A decisão se mostrou decisiva e deu aos Chiefs a oportunidade de correr o relógio e marcar um novo conjunto de downso que acabou mudando o rumo do jogo.

As circunstâncias controversas provaram ser demais para alguns fãs de Philly. Enfurecido pelas decisões e pela dramática reviravolta dos acontecimentos, a mídia social foi inundada com reações raivosas dos fãs.

Um fã não se conteve e depois Harrison Butker converteu seu field goal, ele descarregou sua raiva na televisão. Além do mais, acontece que o fã estava na casa de um amigo, o que significa que a TV que ele destruiu completamente não era dele.

como ele descontroladamente balançou a tela, seus amigos tentaram segurá-lo, mas não tiveram sucesso em suas tentativas. Não se sabe se o hóspede se ofereceu para comprar uma TV nova para o amigo.