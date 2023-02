Fã dos Eagles enlouquece após derrota no Super Bowl em vídeo histérico

Os fãs do Philadelphia Eagles ficaram tristes depois que os Chiefs levaram para casa o W no Super Bowl … e esse cara parecia ter toda a sua raiva na TV – embora, quando você olha de perto, tenha “encenado” escrito por toda parte.

Agora é o seguinte: o comediante do IG e indicado ao Streamy Awards, FunnyMike, é o fã destrutivo … ele é bem conhecido no mundo do IG com 8,4 milhões de seguidores.