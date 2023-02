Fabricio Andrade conquista o ONE Championship após escanteio de John Lineker interromper a luta nos últimos rounds

Depois de cinco longos meses, Fabricio Andrade terminou o que começou.

Andrade conquistou o título peso-galo do ONE Championship com uma performance elétrica sobre John Lineker na noite de sexta-feira no evento principal do ONE no Prime Video 7, que aconteceu no Lumpinee Boxing Stadium em Bangkok, Tailândia. Andrade (9-2, 1 NC) espancou e balançou repetidamente seu compatriota brasileiro com uma enxurrada de golpes rápidos e trabalho corporal até que o canto de Lineker misericordiosamente parou a luta indo para a rodada final.

“Não tenho palavras para explicar o que isso significa para mim”, disse um emocionado Andrade em meio às lágrimas. “Foi uma jornada tão longa, tantas coisas difíceis que passei na minha vida, com o sonho de chegar aqui e me tornar o campeão mundial – e poder mudar minha vida e a vida da minha família, é inacreditável .”

Andrade e Lineker (35-10, 1 NC) se enfrentaram anteriormente em outubro passado em uma luta que Andrade estava vencendo antes de acertar uma joelhada ilegal na virilha no terceiro round no ONE no Prime Video 3, que acabou levando a um no contest. Antes da luta, Lineker foi destituído de seu título de peso-galo do ONE Championship depois de perder peso sem cerimônia por 0,75 libras.

A história se repetiu durante grande parte da revanche de sexta-feira. Andrade, 25, estava consistentemente um passo à frente de seu adversário de 32 anos, quebrando Lineker com socos diretos, joelhadas no meio e contra-ataques fortes. Andrade quase encerrou a noite de Lineker mais cedo com uma enorme mão direita que deixou o ex-campeão com as pernas bambas no final do primeiro round. Ele então enviou Lineker para o modo de sobrevivência novamente no final do quarto com outra salva pesada.

Enquanto Lineker foi capaz de ocasionalmente encontrar um lar para seus ganchos de looping de marca registrada, nenhum dos socos poderosos pareceu perturbar Andrade – embora eles tenham conquistado seu respeito.

“Cara, ele veio para lutar”, disse Andrade sobre Lineker. “Na primeira luta, ele estava com medo. Mas essa luta, ele veio para lutar. Você pode ver, eu tenho muitos danos [on my face].”

A luta marcou a primeira derrota de Lineker desde sua saída do UFC em 2019, enquanto Andrade estendeu sua invencibilidade para nove seguidas, incluindo sete lutas consecutivas no ONE Championship.

Em sua entrevista pós-luta, Andrade convocou sua primeira defesa de título contra Stephen Loman, o jovem de 27 anos que derrotou o ex-campeão Bibiano Fernandes em novembro passado.

Os resultados completos do ONE no Prime Video 7 podem ser vistos abaixo.

Cartão principal

Fabrício Andrade def. John Lineker por nocaute técnico (interrupção de escanteio) às 5:00 do round

Tawanchai PKSaenchai def. Jamal Yusupov por nocaute (leg kick) aos:49 do Round 1 — UMA luta pelo campeonato peso pena de Muay Thai

Martin Nguyen derrotou. Leonardo Casotti por decisão unânime

Saemapetch Fairtex def. Zhang Chenglong por decisão unânime – luta de kickboxing

Danny Kingad derrotou. Eko Roni Saputra por decisão unânime

Danielle Kelly def. Ayaka Miura por decisão unânime — luta de finalização

Francesco Xhaja def. Andrei Stoica por decisão dividida — luta de kickboxing

Card Preliminar