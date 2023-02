Falcons cortam o veterano QB Marcus Mariota e ganham US$ 12 milhões no cap room

Tele Atlanta Falcons zagueiro liberado Marcus Mariota na terça-feira, uma mudança que era esperada depois que o veterano foi substituído no final da temporada.

Os Falcons estavam 5-8 com Mariota como titular antes do novato Desmond Ridder começou os últimos quatro jogos, vencendo dois.

“Nós realmente apreciamos Marcus e todas as coisas que ele fez enquanto esteve aqui, pessoalmente, profissionalmente, grande homem”, disse o gerente geral Terry Fontenot disse na terça-feira no NFL Scouting Combine. “Nós apenas sentimos que estamos fazendo o que é melhor para a equipe na época, mas aprecio ele e o que ele fez enquanto estava aqui.”

Mariota assinou um $ 10,5 milhões, contrato de dois anos com Atlanta depois que os Falcons negociaram o titular de longa data Matt Ryan para Indianápolis. Mariota completou 184 de 300 passes para 2.219 jardas com 15 touchdowns e nove interceptações. Ele correu para 438 jardas e quatro touchdowns.

Depois que Mariota foi substituído, ele deixou o time para fazer uma cirurgia no joelho no final da temporada. Espera-se que os Falcons economizem aproximadamente US$ 12 milhões em espaço para teto salarial cortando Mariota.

O proprietário dos Falcons, Arthur Blank, disse no Super Bowl que está animado em construir a equipe ao redor cavaleiro. Fontenot também elogiou Ridder e disse que a equipe procurará ajuda na posição no draft da NFL ou na agência gratuita.

“Vamos aumentar a posição e fomos muito claros sobre como nos sentimos sobre Desmond Ridder e o que ele fez até este ponto em sua carreira, sua maquiagem e a maneira como ele lidou com todos os papéis em que esteve e o que ele fez nos últimos quatro jogos da temporada”, disse Fontenot.

Fontenot disse Ridder “lidou com a adversidade, ele saiu do tatame e continuou lutando. Desmond fez algumas coisas boas e sabemos que ele vai continuar a melhorar nesta offseason e, ainda assim, vamos aumentar a posição, seja na free agency, no draft ou em ambos”.

Fontenot deixou em aberto a possibilidade de os Falcons usarem sua 8ª escolha geral no draft para adicionar outro zagueiro. “Nunca vamos nos colocar no canto”, disse Fontenot. “Nós sempre vamos deixar todas as portas abertas. Novamente, draft, agência livre, seja a oitava escolha ou alguma outra escolha no draft, podemos trazer um quarterback. … Poderíamos trazer um veterano. Poderíamos trazer um cara com experiência. Poderíamos trazer um cara sem experiência. Nós definitivamente queremos adicionar ao quarto.”

O técnico do Falcons, Arthur Smith, e Fontenot se recusou a dizer que Ridder é o titular de 2023. “Não faríamos isso”, disse Fontenot. “Não faríamos nenhum anúncio como esse. Não estamos no negócio de ungir jogadores.”

Ridder, uma escolha da terceira rodada do draft de 2022 de Cincinnati, completou 73 de 115 passes para 708 jardas com dois touchdowns enquanto corria para 64 jardas.

O primeiro ataque de Atlanta foi impulsionado pelo surgimento do running back novato no final da temporada Tyler Allgeier. Outro novato, o wide receiver Drake London, teve 72 recepções, mas o tight end Kyle Pitts foi limitado a 10 jogos por causa de uma lesão no joelho depois de não conseguir se tornar uma opção consistente para Mariota.

Mesmo antes do lançamento de Mariota, os Falcons tinham o segundo maior cap cap da liga, cerca de US$ 67 milhões, de acordo com o Spotrac. A equipe tem que negociar com seus agentes livres, incluindo o right tackle Kaleb McGary, e já recontratou o tight end reserva Parker Hesse e o long snapper Liam McCullough.