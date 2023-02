Fall Guys Cross-Platform 2023

Fall Guys é um jogo battle royale gratuito da Mediatonic que recebeu feedback extremamente positivo de usuários em todo o mundo. Embora o jogo fosse pago, tornou-se gratuito após a venda de 10 milhões de cópias, o que aumentou o número para 50 milhões de usuários.

O jogo está disponível para vários dispositivos, como PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Mas a questão surge aqui: “Os caras do outono são multiplataforma?” Se você está se perguntando o mesmo, continue lendo o artigo para encontrar a resposta.

Fall Guys é multiplataforma com PlayStation 4, PS 5, Xbox e PC?

A resposta direta a esta pergunta é sim; Fall Guys está disponível em plataforma cruzada com PlayStation, Xbox e PC. Você pode jogar o jogo gratuitamente vinculando sua conta do jogo épico a qualquer dispositivo que usar.

Ele suporta consoles de todas as gerações, sejam mais antigos ou novos. Assim, vocês podem jogar juntos se tiverem um PS5 e seu amigo tiver um PS4. O mesmo se aplica aos consoles Xbox, Nintendo Switch e PC.

A única coisa necessária a fazer é esta conta de jogo épica. Se você não tiver uma conta, será melhor criar uma nova.

A progressão cruzada salva todo o seu progresso, trajes, níveis e tudo no jogo para que você possa continuar jogando de onde parou ao trocar de console.

Definir configurações de correspondências entre plataformas

Se você está se perguntando sobre o processo de plataforma cruzada no Fall Guys, deixe-me dizer que esse recurso é pré-ativado e você pode usá-lo sem fazer alterações. Mas você também tem a opção de desabilitar isso, então se quiser fazer isso, siga os passos abaixo:

Primeiro, vá para o menu principal do jogo.

Em seguida, clique no ícone de configurações no canto superior direito.

Agora, escolha Opções .

Então, você verá a opção Cross-Platform Matching na seção Gameplay.

Desligue-o e confirme suas alterações clicando em OK .

Depois de fazer a alteração, você sempre será pareado com os jogadores com o mesmo dispositivo que você usa. Então, vai te ajudar a conseguir jogadores com o mesmo equipamento e sem vantagem. Mas isso pode fazer você esperar muito em uma fila para matchmaking, então faça as alterações se achar necessário.

Como criar uma conta na Epic Games?

Como dito anteriormente, uma conta da Epic Games é necessária para usar esse recurso de plataforma cruzada, portanto, se você ainda não tiver uma conta, crie uma nova primeiro. Se você não usar a conta, sempre que fizer login em uma plataforma diferente, o jogo o considerará um novo usuário, resultando em não encaminhar suas informações e progresso do outro dispositivo.

Se você não sabe como criar uma conta da Epic Games, estas são as etapas para você:

Primeiro, visite o site oficial da Epic Games: https://store.epicgames.com/

Em seguida, clique no Entrar botão no canto superior direito.

Ele mostrará várias opções para fazer login, role para baixo e clique em Inscrever-se.

Na próxima tela, você terá vários modos para criar uma conta na Epic Games; você pode usar qualquer um.

Em seguida, digite sua data de nascimento; é necessário porque menores de 13 anos não podem usar esta plataforma.

Em seguida, selecione seu país, insira seu nome e sobrenome, exiba seu nome e endereço de e-mail, defina uma senha, concorde com os termos e clique no botão Continuar botão.

Ele enviará a você um e-mail de verificação no endereço de e-mail fornecido contendo um link no qual você precisa clicar para concluir o processo de verificação.

Agora, no seu console, você pode usar as credenciais para armazenar todo o seu progresso e outras informações e, quando mudar para outros dispositivos, use os mesmos detalhes para fazer login e continuar jogando o jogo de onde você deixou o antigo.

Como adicionar contas de amigos da Epic Games?

Se você planeja jogar Fall Guys com seus amigos em dispositivos diferentes, é necessário adicionar as contas Epic Games de cada um ao jogo.

Isso é fácil, mas a etapa inicial difere dependendo do seu dispositivo. Você deve estar no lobby do jogo para acessar a configuração. Se estiver usando um Xbox, pressione o botão Exibir; no caso do PS4, pressione o touchpad; se você estiver no Nintendo Switch, pressione o botão Menos e clique no ícone no canto inferior direito do seu PC.

Uma nova janela será aberta no lado direito da tela.

Você verá uma caixa de pesquisa onde precisa digitar o nome de usuário do seu amigo.

Ele apresentará o resultado e você precisará clicar no botão Adicionar ao lado dele.

Esse amigo receberá uma notificação para ver a solicitação do seu amigo para mover para o “ Pedido de amizade ” guia, que pode ser acessada pressionando RB/R1/R dependendo do console.

Ele verá todos os pedidos em sua conta, e clicando no botão Aceitar ao lado do nome confirmará a amizade no jogo.

Agora você e seus amigos podem jogar independentemente dos dispositivos que você usa, simplesmente convidando-o para o jogo.

Como convidar seu amigo para jogar Fall Guys Cross-Platform?

Depois de adicionar seus amigos ao jogo, se você quiser jogar Fall Guys com eles, você precisa convidá-los para o jogo primeiro, e para acessar a página de convites, você precisa pressionar o View/Menos/Touchpad, dependendo do console você usa e para PC você precisa clicar no canto inferior direito.

Agora, ele mostrará todos os seus amigos na página; você precisa clicar no nome do jogador com quem deseja jogar e, em seguida, selecionar o “Convidar jogador“ opção.

Seu amigo será notificado de que precisa aceitar entrar no seu lobby no jogo. O jogo permite convidar no máximo quatro jogadores em uma partida, tornando o jogo mais interessante.

Conclusão

Então a resposta é sim; se você está se perguntando, “Fall guys é multiplataforma?” Aqui discutimos como poderíamos jogar independentemente dos dispositivos. Espero que este post tenha ajudado você; se você ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo.

