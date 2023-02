Família de Bruce Willis anuncia que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal

Emma Heming Willis anunciado em nome dela e Bruce Willis’ crianças com as quais o ator foi diagnosticado demência frontotemporal depois de ter sido originalmente diagnosticado há quase um ano com afasiaagradecendo a todos por seu apoio e amor desde o anúncio original.

“Nossa família queria começar expressando nossa mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor, apoio e histórias maravilhosas que todos recebemos desde que compartilhamos o diagnóstico original de Bruce. Nesse espírito, queríamos dar a vocês uma atualização sobre nosso amado marido, pai e amigo, pois agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está vivenciando.”

“Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. é doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro.”

O que é demência frontotemporal? Pode ser curado?

De acordo com Serviço Nacional de Saúde do Reino Unidoa demência frontotemporal “é um tipo incomum de demência que causa problemas de comportamento e linguagem”.

Demência frontotemporal é uma doença degenerativa que afeta os lobos frontal e temporal do cérebro, ou seja, a área da testa e acima das orelhas.

Tende a desenvolver-se numa idade mais jovem do que a demência, sendo a maioria dos casos diagnosticados entre os 45 e os 65 anos, Bruce Willis atualmente com 67 anos e já havia sido diagnosticado com afasia.

Infelizmente não há cura ou tratamentos que possam retardar ou interromper a progressão da demência frontotemporal no paciente.