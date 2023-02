Família de Madeleine McCann supostamente pediu teste de DNA de mulher que afirma ser a criança desaparecida

Júlia Caminha é uma mulher de 21 anos da Polônia que recentemente fez alegações de que ela pode ser Madeleine McCannuma menina britânica que desapareceu durante as férias com a família em Portugal em 2007.

Julia ganhou atenção da mídia depois que ela criou uma conta no Instagram com o identificador @iammadeleinemccannalegando ter uma sarda na perna e um cisco no olho nos mesmos lugares que Madeleine, e se parecer com os pais de Madeleine.

Afirmou ainda que tem estado em contacto com a família de Madeleine e espera fazer um teste de DNA para provar suas afirmações. No entanto, as autoridades portuguesas afirmaram não ter provas que sugiram que Madeleine ainda esteja viva.

a família de Madeleine McCann alegadamente solicitou um teste de ADN para anda em depois que ela se tornou viral nas redes sociais após alegar ter uma sarda na perna e um cisco no olho nos mesmos lugares que Madeleine, e ser parecida com seus pais.

A família McCann está disposta a explorar todas as pistas na busca de Madeleine, que desapareceu do apartamento da família em Portugal em 2007. Uma fonte próxima da família confirmou ao O espelho de domingo que eles não estão correndo riscos e estão abertos a explorar todos os caminhos possíveis.

Um membro da família McCann teria se oferecido para passar por um teste de DNA em resposta a Julia Walks’s reivindicações de ser Madeleine McCann. Julia expressou seu desejo de entrar em contato diretamente com os pais de Madeleine em um futuro próximo.

Ela afirma ter começado questionando sua identidade alguns meses atrás, depois de ouvir algo de sua avó. Embora afirme ter 21 anos, ela acredita que sua idade pode estar incorreta.

Madeleine nasceu em maio de 2003, o que significa que teria atualmente 19 anos. Em sua biografia do Instagram, Julia afirma que acredita que poderia ser Madeleine e que precisa de um teste de DNA para confirmar sua identidade.

Madeleine McCann era uma menina britânica de 3 anos que desapareceu na noite de 3 de maio de 2007, enquanto estava de férias com a família na Praia da Luz, Portugal. Ela estava dormindo em um apartamento de férias com seus irmãos, enquanto seus pais jantavam em um restaurante próximo. Quando sua mãe a verificou mais tarde naquela noite, ela descobriu que Madeleine estava desaparecida.

O desaparecimento de Madeleine McCann provocou uma investigação internacional, com a polícia portuguesa liderando o inquérito inicial. No entanto, nenhum vestígio da garota desaparecida foi encontrado e o caso permanece sem solução até hoje. A família McCann continuou a procurar por Madeleine e trabalhou com várias organizações para aumentar a conscientização e os fundos para sua busca.

Ao longo dos anos, houve inúmeras pistas e suspeitos no caso, mas nenhum levou a uma descoberta. Em 2013, a polícia britânica lançou uma nova investigação, conhecida como Operação Granja, que está em andamento. Apesar de extensas buscas e investigações, o paradeiro de Madeleine McCann permanece desconhecido, e o caso continua sendo um dos casos de pessoas desaparecidas de maior destaque na história.