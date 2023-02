Família de Ryan Fellows, estrela de ‘Street Outlaws’, processa Discovery por causa de acidente fatal

A família do falecido astro de “Street Outlaws: Fastest in America” ​​​​ Ryan Fellows afirma que tanto as redes de TV quanto os estúdios colocaram sua vida em risco por ganhos financeiros ao fazê-lo correr em um trecho inseguro da estrada … e agora eles estão processando seu acidente fatal.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a família Fellows está atrás da Warner Bros. Discovery e Lions Gate Entertainment … acusando as empresas de mídia de negligência que insistem ter levado à morte de Ryan.

Nos documentos, a família diz que a área onde ‘Street Outlaws’ filmou as cenas de corrida de arrancada era um asfalto áspero, empoeirado e castigado pelo tempo, a 55 milhas por hora no deserto de Las Vegas, que não atendia a nenhuma das normas de segurança da indústria. padrões para corridas de arrancada.

O TMZ divulgou a história … Ryan morreu em agosto em um acidente violento durante as filmagens de seu popular programa Discovery. Fomos informados de que Ryan estava competindo com outro piloto quando perdeu o controle de seu carro perto da linha de chegada, com o veículo rolando antes de pegar fogo.

Nos documentos, a família de Ryan diz que a estrada onde ele caiu tinha apenas 12 pés de largura, em vez do padrão da indústria de 30 pés. Eles também dizem que os lados da estrada apresentam asfalto quebrado e acostamentos de cascalho com declives acentuados, em vez das barreiras de concreto padrão da indústria.

A família de Ryan afirma que houve vários acidentes durante as filmagens, incluindo carros capotando, rolando e pegando fogo … e eles criticam os gigantes da mídia por filmar colisões com risco de vida e exibi-los na TV com fins lucrativos.

A família afirma que o asfalto áspero fez com que os carros de corrida perdessem a tração, as faixas estreitas não deixaram espaço para correções e os acostamentos de cascalho e declives levaram os carros a derrapagens fora de controle que só terminaram quando os veículos cavaram na areia, capotando. e papéis.

Os Fellows dizem que a Warner Bros. A Discovery sabia que era extremamente perigoso realizar corridas na estrada … e eles afirmam que era um “desvio extremo do que uma pessoa razoavelmente cuidadosa faria na mesma situação para evitar danos a outras pessoas”.

Fica pior … A família de Ryan diz que a Warner Bros. A Discovery teve várias oportunidades de mover as filmagens para um local mais seguro após “vários acidentes horríveis”, mas eles dizem que a rede “recostou-se, acendeu as luzes e as câmeras e esperou pelo próximo acidente inevitável”.

Esse acidente aconteceu em 7 de agosto, quando a família de Ryan alegou que seu carro de corrida perdeu tração na estrada, deslizou para fora da estrada e capotou. Os Fellows dizem que o carro de Ryan capotou várias vezes antes de parar de cabeça para baixo e pegar fogo, e eles afirmam que ele ficou pendurado de cabeça para baixo no banco do motorista em chamas por mais de 30 minutos antes que os bombeiros o removessem do carro. Naquela época, a família disse que Ryan estava terrivelmente queimado e morto.

Os Fellows dizem que após a morte de Ryan, a Warner Bros. A Discovery mudou o show para uma pista de arrancada dedicada de 75 pés de largura em uma pista profissional da Califórnia … e a família diz que a mudança “prova a disponibilidade e viabilidade de uma alternativa mais segura para a estrada deserta insegura”.

A família de Ryan agora está processando as empresas de mídia e eles querem danos punitivos e compensatórios porque dizem que sua morte está causando sofrimento e perda de amor e companheirismo.