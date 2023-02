Família real disse para ‘buscar a paz’ ​​com Meghan e Harry em meio à coroação

Pantes da histórica coroação de Rei Carlos IIIo Família real foi instado a ser “sábio” e “buscar a paz” com Príncipe Harrye Meghan Markle.

Em 6 de maio, o novo rei será formalmente coroado em Abadia de westminster. Ainda não está claro, porém, se Harry e Meghan serão convidados para o Coroação e, em caso afirmativo, se aceitariam o convite.

Segundo relatos, houve rachaduras no relacionamento do casal, especialmente depois de alegações chocantes contra o casal. Família real foram ao ar na casa do casal Netflix série de documentários e as memórias mais recentes de Harry, Poupar.

No entanto, está sendo sugerido que a família real faça as pazes com Harry e Meghan antes da coroação do rei Charles em três meses.

De acordo com Palácio de Buckinghama coroação de 6 de maio “refleterá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, enquanto está enraizada em tradições e pompa de longa data”, disse o editor de opinião associado Outono Brewington de The Washington Post.

“Mas toda a conversa sobre coroação, carruagens e o resto são meras fachadas enquanto a Casa de Windsor permanece em guerra consigo mesma. Se a realeza – ou seus conselheiros – fossem espertos, eles buscariam a paz com o príncipe Harry e Meghan Markle.”

A realeza e os duques de Sussex farão as pazes em breve?

Segundo relatos, Rei Carlos perguntou Arcebispo de Cantuária Justin Welby para negociar um acordo para seu filho mais novo atormentar para assistir à sua coroação.

No início de 2020, Harry e Meghan se mudaram do Reino Unido para os Estados Unidos em uma mudança que ficou conhecida como a “Megxit”, deixando seus empregos como membros da família real.

O casal manteve um perfil discreto enquanto participava do Jubileu de Platina da Rainha comemorações em junho com seus filhos pequenos Archie e Lilibet.

Não houve confirmação formal de quem estará presente para a coroação ou quem fará uma aparição no Palácio de Buckingham varanda após a cerimônia.