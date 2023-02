Famosas vinícolas de Napa Valley cobertas de neve por uma tempestade de inverno sem precedentes

A Mãe Natureza está adicionando um pouco de frio natural ao vinho feito em Napa Valley – algumas áreas da região vinícola mais famosa da Califórnia estão cobertas de neve – e as imagens que saem de Napa Valley são impressionantes.

Sério, você provavelmente nunca viu Napa assim … uma tempestade de inverno sem precedentes está fazendo nevar em altitudes mais baixas do que o normal em toda a Califórnia, com algumas vinícolas em Napa Valley chegando a trinta centímetros de neve !!!

Como você pode ver, as vinícolas se transformaram naturalmente em um país das maravilhas do inverno … com Arkenstone e CADE Estate também recebendo toneladas de neve despejadas dos céus acima.