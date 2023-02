Farias Brito (CE): processo seletivo oferece vagas para todos os níveis com salários até R$ 10,9 mil

A Prefeitura de Farias Brito, no estado do Ceará, recebe a partir do dia 01 de março as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de 17 vagas para contrato imediato.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Farias Brito – CE chegam até R$ 10,9 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é a Universidade Patativa do Assaré (UPA).

Vagas e salários Farias Brito – CE

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga;

Motorista categoria AB – 1 vaga;

Vigia – 1 vaga;

Nível médio/técnico

Agente comunitário de saúde – 6 vagas;

Agente de combate às endemias – 1 vaga;

Técnico em enfermagem – 1 vaga;

Técnico em saúde bucal – 1 vaga;

Nível superior completo

Assistente social – 1 vaga;

Educador físico – 1 vaga;

Farmacêutico – 1 vaga;

Médico – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Farias Brito – CE variam entre R$ 1.302,00 a R$ 10.908,61 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salário de R$ 1.302,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.302,00 a até R$ 2.424,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.636,56 a R$ 10.908,61 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Além do vencimento básico, descrito acima, os servidores contratados ou ampliados mediante o presente certame terão direito a outras vantagens estabelecidas pela Legislação Municipal pertinente à matéria, com observância ao prescrito na Lei Orgânica do Município, na Constituição Federal e demais disposições legais concernentes à matéria.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Farias Brito – CE

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Farias Brito – CE devem realizar a inscrição entre os dias 1 de março de 2023 a 12 de março de 2023, diretamente pelo site da UPA, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da UPA até o dia 28 de fevereiro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas processo seletivo Farias Brito – CE

O processo seletivo para a Prefeitura de Farias Brito – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

Prova Objetiva

A primeira etapa constará de uma avaliação por meio de uma prova objetiva aplicada para todos os cargos.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório e somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos.

A prova objetiva para os cargos de Nível Fundamental Completo, Nível Médio Completo e Nível Superior Completo constará de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, sem N.D.A. ou equivalente, tendo apenas 01 (uma) opção correta e será atribuído a cada questão o valor de 3,2 (três virgula dois) pontos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.