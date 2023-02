Fãs de Aaron Carter ficam indignados após o Grammy deixá-lo fora do segmento ‘In Memoriam’

Aaron Carter não foi mencionado durante o sempre esperado segmento “In Memoriam” do Grammy … deixando seus fãs furiosos.

A emocionante homenagem a artistas, compositores e executivos musicais contou com apresentações de Sheryl Crowe, Kacey Musgraves e Quavo – que tocou CONFIRA dedicada a Takeoff – e fez todo o público ficar em silêncio.

Aaron nunca ganhou e nunca foi indicado ao Grammy, mas certamente deixou sua marca na música pop. Seu “Aaron’s Party (Come Get It)” atingiu o 35º lugar na parada Billboard Top 100 e “That’s How I Beat Shaq” atingiu o 98º lugar.