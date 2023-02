Fãs dos Eagles exigem repetição do Super Bowl após penalidade questionável no 4º quarto

Tele Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles deu ao mundo um Super Bowl lembrar. Depois de um jogo com várias trocas de chumbo e muitas emoções, um final James Bradberry segurando pênalti em Juju Smith-Schuster foi convocado para os Eagles e colocou um prego em seu caixão.

A decisão questionável, especialmente naquela fase do jogo, deu aos Chiefs uma nova série de downs e a capacidade de atrasar o relógio para uma vitória fácil. Harrison Butker gol de campo de tiro de chip. O chutador não errou e acertou a cesta que deu aos Chiefs um novo troféu Lombardi.

A ligação irritou os torcedores dos Eagles, alguns torcedores neutros e até analistas.

O que os analistas da Fox Sports disseram sobre a ligação

Ex-tight end da NFL e analista da Fox Greg Olsen deixou claro que “não gostou da ligação”. Insistindo: “Nesta fase, você os deixa jogar para decidir o Super Bowl”.

O ex-apostador da NFL que se tornou popular podcaster Pat MacAfee também ficou indignado com a ligação. Em uma mensagem de vídeo escaldante dirigida à equipe de árbitros, ele deixou sua indignação conhecida: “Não é sobre você! Claro, você olha quadro a quadro depois que acontece, você pode alegar tecnicamente que a mão estava sobre ele. Mas nessa fase ?!Em um Super Bowl?

LeBron James cometeu pênalti no final do jogo

LeBron James também deu seus dois centavos na polêmica ligação. “A mão nas costas dele não teve nenhum efeito na rota! Este jogo foi bom demais para aquela chamada ditar o resultado no final. Droga! Aliás, não tenho cavalo na corrida. Apenas minha opinião profissional”, o O maior artilheiro de todos os tempos da NBA twittou.

Muitos fãs dos Eagles exigem uma repetição do Super Bowl

enquanto muitos águias fãs parabenizaram o chefes em uma final bem disputada, muitos ficaram indignados demais com o pênalti no final do jogo para fazê-lo. Philly NBC Sports capturou o sentimento de muitas pessoas online, alegando que a ligação era “uma besteira completa”.

James Bradberry, no entanto, admitiu que puxou Juju-Smith Schuster camisa e se arrependeu de ter feito: “Estava segurando, puxei a camisa.”