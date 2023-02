A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade relevante de destacar o seu perfil profissional, através dos principais pontos de sua trajetória até o momento.

Fatores primordiais para o sucesso do candidato na entrevista de emprego

Para que o candidato se direcione efetivamente na entrevista de emprego, ele deve minimizar a ansiedade da situação. Por isso, conhecer o seu próprio currículo, destacar os principais pontos de sua trajetória e direcionar o seu comportamento, são fatores primordiais para o seu sucesso.

Direcione a sua experiência profissional de forma objetiva

É viável para o candidato levar para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de processos; direcionamento de projetos; construção do relacionamento com o cliente; implementação de sistemas; condução de reuniões; elaboração de treinamentos; gerenciamento de equipes etc.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

O candidato deve destacar seus pontos fortes e seus pontos fracos. No entanto, ao falar sobre uma situação que requer uma solução, seja objetivo organicamente. Por exemplo, é possível destacar que possui dificuldades para falar em público, mas pretende realizar um curso de teatro.

Ou ainda, é preciso informar que precisa se aprimorar quanto a algum sistema específico utilizado na sua área de atuação. Contudo, já está em vias de realizar um curso voltado para essa finalidade de agregar esse conhecimento.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento precisa corroborar a sua narrativa. Por isso, ele precisa ser participativo. Sendo assim, trabalhe a sua respiração; não cruze os braços; fale de maneira tranquila; mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo; pergunte pontos importantes para a sua análise sobre a compatibilidade da vaga e seja assertivo nas suas respostas.

Conheça a cultura da empresa e avalie os valores envolvidos

Conhecer o site da empresa a explorar sua cultura também é um ponto relevante para o direcionamento do candidato. Já que uma cultura startup é diferente de uma cultura tradicional.

Sendo assim, essa diferença pode servir como um direcionamento indireto para o candidato se comportar durante o processo, além de ser um ponto relevante para que o candidato avalie a viabilidade da contratação.

Visto que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo, de modo que a contratação seja o resultado de uma troca genuína entre as partes envolvidas.