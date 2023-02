FBI produz documento de 164 páginas relacionado à briga de Angelina Jolie com Brad Pitt em voo de 2016

Angelina Joliecasamento de Brad Pitt foi uma das maiores histórias de Hollywood do milênio, mas acabou mal e houve até relatos de uma briga durante o voo em 2016.

Embora os detalhes deste incidente tenham sido incompletos até este ponto, o FBI finalmente liberou o dossiê de 164 páginas para Angelina Jolieque detalha sua investigação sobre a luta que ocorreu em uma viagem de avião em 2016.

O Radar Online informou na manhã de sexta-feira que o FBI finalmente entregou uma série de documentos ao ator, com o processo de revisão concluído.

jolie esteve envolvida em uma batalha legal com o FBI sobre o tratamento deste caso, e ela até entrou com uma ação que acusou a agência de se recusar a entregar todos os registros relacionados a ela.

Pitt foi acusado de agredir fisicamente Jolie em um voo que viajava da França para Los Angeles, e jolie estava insatisfeito com a qualidade da investigação do FBI sobre o que aconteceu no avião.

Pitt foi acusado de agredir os filhos

O que foi mais alarmante sobre os relatórios iniciais do avião veio com joliea sugestão de que a estrela de Moneyball havia atacado seus filhos.

“Pitt sufocou uma das crianças e deu um soco no rosto de outra, ele também agarrou jolie pela cabeça e sacudiu-a”, jolieexplicou o advogado.

Os policiais foram informados do incidente e estavam na pista quando o avião pousou.

Nenhuma acusação criminal foi feita contra Pitto que surpreendeu totalmente Jolie e a forçou a enviar um pedido de liberdade de informação, na esperança de descobrir por que o FBI havia chegado a essa conclusão.

“A negação persistente dessa informação para jolie dificultou, e continua a dificultar, seus esforços para obter para seus filhos cuidados contínuos e cuidados médicos necessários”, continuou o advogado.