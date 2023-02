FCamara CONTRATA PESSOAS por todo o Brasil

A FCamara, empresa que é um ecossistema de tecnologia e inovação que potencializa o futuro de negócios integrando visão estratégica com execução inteligente, está atrás de pessoas para compor sua equipe. Isto é, se você está atrás de uma recolocação, vale a pena conferir a lista de postos de trabalho abaixo:

Analista de Marketing Digital – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Operações Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Suporte Técnico – Efetivo;

Analista de Testes Automação Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista Jurídico – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Backend Magento Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Backend Node PL – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor(a) Fullstack Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Mobile SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

DevOps AWS Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Projetos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Gerente de Serviços – São Paulo – SP – Efetivo;

Key Account Executive – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Mulesoft – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Product Owner Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

QA Analyst – Leiria e Remoto – Efetivo;

Tech Lead – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica.

Mais sobre a FCamara e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a FCamara, é válido deixar claro que, com um time altamente especializado, atua em Transformação Digital, E-commerce & Marketplace, Inovação, Cloud & Cibersegurança, Open Finance & Open Insurance, Data & Analytics e Marketing Digital, junto aos principais players de varejo, saúde, seguros, mercado financeiro, indústria e outros segmentos.

