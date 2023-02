Fedor Emelianenko: Maior peso pesado da história do MMA se aposenta após derrota por nocaute técnico

Tele Estados Unidos viu uma de suas maiores lendas esportivas, Tom Brady, aposentou-se há poucos dias. Ontem à noite foi a vez de uma lenda russa, que curiosamente se despediu em solo americano: Fedor Emelianenkoque perdeu para Ryan Bader na luta principal do Bellator 290. A final não foi dos sonhos depois de uma longa carreira.

Aos 46 anos, era hora de dar um passo atrás após um último grande contrato com o Bellator, que desta vez não organizou o evento na Rússia, por motivos óbvios. O que Fedor teve foi a oportunidade de uma revanche contra Bader com o título dos pesados ​​em jogo. Não foi pouca coisa.

Emelianenko resistiu mais do que na primeira vez que conheceu Bader, mas cedeu rapidamente. O russo – nascido no que hoje é território ucraniano – absorveu os socos até ser derrubado e aguentou o castigo até que o árbitro decidiu interromper a luta depois das 2h30 do primeiro round.

Após a luta, o grande imperador do MMA tirou as luvas e as deixou no chão, encenando sua aposentadoria diante dos olhares atentos de lendas como Mark Coleman, ‘Rampage’ Jackson, Randy Couture, Royce Gracie, Josh Barnett e Dan Henderson.

Emelianenko então se dirigiu à multidão, antes de fechar a cortina em uma carreira incrível, que termina com um recorde de 40-7.

“Por um lado estou triste porque a luta não foi do jeito que eu queria. Mas por outro lado estou muito feliz que tanta gente veio torcer por mim e tantos lutadores veteranos que andaram na estrada comigo nos últimos quase 20 anos”, declarou.

“Estou muito feliz, claro, vou continuar envolvido.”

O Último Imperador não aproveitou o trampolim da UFC, mas o russo venceu 27 lutas consecutivas de 2001 a 2009 e manteve o título dos pesos pesados ​​do Pride, dominando alguns dos melhores do mundo no nível peso pesado. Ele foi o número um indiscutível da categoria rainha em uma era mais violenta do MMA e em uma empresa que adotava um estilo mais selvagem.

Sua rivalidade com Antonio Rodrigo Nogueira e contra Mirko Cro Cop se destaca. Sua aura de invencibilidade foi finalmente apagada por Fabrício Werdum em 2010. Ele está prestes a se aposentar, mas isso também não deve manchar seu papel de destaque no MMA.