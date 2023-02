Fedor Emelianenko sofre derrota no primeiro round para Ryan Bader em luta de aposentadoria na luta principal do Bellator 290

Fedor Emelianenko chamou sua chance para a luta final de sua lendária carreira, mas não houve um final de livro de histórias depois que ele caiu para Ryan Bader no evento principal do Bellator 290.

Vitória, derrota ou empate, o russo de 46 anos tinha planos de se aposentar após a noite de sábado independente do resultado, mas queria a oportunidade de sair por cima com um pedido de revanche contra Bader com o título dos pesos pesados ​​do Bellator em jogo . Sua noite terminou depois que Bader acertou um único tiro atrás da orelha que mandou Emelianenko para a tela.

Bader seguiu com um ground and pound cruel até que ficou claro que Emelianenko estava apenas absorvendo danos sem nenhuma esperança real de escapar. A luta foi interrompida às 2h30 do primeiro round com Bader mantendo o título e Emelianenko largando as luvas em seguida para significar oficialmente o fim de sua carreira.

“Por um lado, estou triste, é claro, por não ter lutado como queria”, disse Emelianenko após a derrota. “Mas, por outro lado, estou tão feliz que todas essas pessoas estão aqui torcendo por mim e todos esses lutadores veteranos que trilharam o caminho comigo nos últimos quase 20 anos estão aqui para me cumprimentar, então estou muito feliz .”

Emelianenko foi acompanhado na jaula por um grupo de lendas do MMA que incluía Mark Coleman, Quinton “Rampage” Jackson, Randy Couture, Royce Gracie, Josh Barnett e Dan Henderson.

Quanto a Bader, ele obviamente ficou feliz com a vitória e ainda homenageou Emelianenko depois de dividir o cage juntos em sua luta final. Bader também se tornou o único lutador da história a ter duas vitórias sobre Emelianenko em sua ilustre carreira.

“Foi agridoce”, disse Bader. “Eu o idolatrava como qualquer outro fã e lutador de MMA que estava surgindo. Ele colocou o esporte nas costas. Isso aí é uma lenda. Estou tão feliz por poder fazer parte da história dele, então muito obrigado, Fedor.

“Não são nem as vitórias, é poder competir contra aquele cara. Essa primeira luta foi incrível e este mesmo negócio. É um acúmulo quando você está lutando contra Fedor e está do outro lado da jaula dele. É muito surreal fazer isso duas vezes – eu não me importo em sair e vencê-lo duas vezes e o que não, eu me importo em dividir a jaula com aquele homem. Foi uma boa corrida.”

Os pesos-pesados ​​foram rápidos para começar com Bader mostrando nenhum medo de se envolver com o lendário peso-pesado e Emelianenko procurando configurar seu icônico overhand de direita.

O primeiro figurão acertou no início do round inicial, mas foi Bader quem acertou Emelianenko com um enorme gancho de direita que mandou o russo para o chão. Em vez de desafiar o destino convidando Emelianenko a se levantar, Bader rapidamente mergulhou na tela para continuar seu ataque.

Não demorou muito para que Bader começasse a escapar da defesa de Emelianenko enquanto seus socos começavam a encontrar o alvo com cada vez mais precisão. Eventualmente, Emelianenko foi forçado a virar para o lado e Bader apenas continuou martelando com chutes de punição.

Com Emelianenko sem dar sinais de fuga e Bader continuando a desferir uma enxurrada de socos, o árbitro não teve escolha a não ser parar a luta.

Apesar do resultado, Emelianenko ainda conseguiu manter o bom humor ao cumprimentar todos os lutadores que vieram ao evento para compartilhar o momento com ele.

"Estou muito feliz em ver todos os lutadores que estão aqui para vir e apoiar", disse Emelianenko. "Estou tão feliz em vê-lo, muito obrigado. Eu sou vou dedicar meu tempo ao meu treinador e à minha equipe.

A carreira de Emelianenko termina em 40-7 com um no contest, sendo amplamente considerado o maior peso pesado da história do MMA.

Quanto a Bader, ele continua a reinar no peso pesado no Bellator, enquanto move seu cartel para um perfeito 6-0 com um no contest em sete lutas na divisão.