Fedor Emelianenko x Ryan Bader 2 destaques do vídeo da luta completa

Assista Fedor Emelianenko x Ryan Bader 2 em vídeo com destaques completos do card principal do Bellator 290, cortesia da CBS e outros canais.

Bellator 290: Fedor x Bader 2 aconteceu no dia 4 de fevereiro no Forum em Inglewood, Califórnia. Fedor Emelianenko (40-7, 1 NC) enfrentou o campeão peso pesado do Bellator Ryan Bader (31-7, 1 NC) no evento principal . A luta foi ao ar ao vivo na CBS.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Fedor vs. Bader 2, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1

Fedor sai em estilo ortodoxo, seu estilo saltitante normal. Bader também em ortodoxo, com o movimento espasmódico.

Fedor tenta a vantagem logo no início. Bader acerta de direita e tenta uma queda, mas Fedor acerta. Bader pressionando.

Fedor come um gancho de esquerda que sangra o nariz.

Eles se envolvem e Bader acerta um uppercut que atordoa Fedor!! Ambos os homens balançando descontroladamente! Bader pega Fedor novamente e ele vai para o chão! Fedor continua na luta, mas Bader segue para baixo e ele está na guarda e trabalhando para as cotoveladas!

Fedor tentando se recuperar e defender. Bader acerta bons chutes e chega à meia-guarda. Bader dá HAM em alguns punhos de martelo e Fedor cobre! Ele se afasta, mas Bader tem uma pegada forte na parte de trás. Fedor tenta mexer mas não consegue e mais figurões de Bader!!! Ele continua atacando ele e Herb Dean intervém.

Infelizmente previsível.