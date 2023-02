Feijó (AC): processo seletivo oferece 139 vagas para área da educação

A Prefeitura de Feijó, no estado do Acre, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de 139 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior para atuação na área da educação do município.

Os interessados, no entanto, têm apenas entre os dias 27 e 28 de fevereiro para realizar a inscrição.

Os salários da Prefeitura de Feijó – AC chegam até R$ 3,1 mil.

Vagas e salários Feijó – AC

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Cuidador Infantil – 30 vagas;

Mediador Escolar – 30 vagas.

Nível superior completo

Professor EJA I – 15 vagas;

Professor Fundamental I Zona Rural – 60 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Psicopedagogo – 1 vaga;

Assistente Social – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Feijó – AC variam entre R$ 1.380,60 a R$ 3.134,01 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.380,60 a R$ 1.922,66 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.922,66 a R$ 3.134,01 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Feijó – AC

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Feijó – AC devem realizar a inscrição até o dia 28 de fevereiro de 2023, presencialmente no endereço da Escola de Ensino Infantil Toppo Gigio, que fica na Rua Anastásio Barroso, nº 228. Mais informação no site da Prefeitura.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00.

Atribuições de cargo Feijó – AC

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área escolhida pelo candidato:

Cuidador infantil

Contribuir para a permanência dos alunos público-alvo da Educação Especial na escola comum promovendo a participação do aluno em todas as atividades escolares, auxiliando quando necessário, em ações referentes a locomoção, alimentação e higienização.

Mediador escolar

Mediar interações sociais em todos os ambientes da escola, inclusive em sala de aula, organizando a rotina e atividades do aluno através da comunicação, assim como mediar as ações relativas ao currículo e outras situações pertinentes ao aluno com Transtorno do Espectro Autista – TEA, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH e deficiências intelectuais comprovadas, contribuindo para a eliminação de barreiras que prejudiquem o processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

Psicopedagogo

Atuar preventivamente de forma a garantir que a escola seja um espaço de aprendizagem para todos, avaliando as relações vinculares relativas a: professor/aluno; aluno/aluno/; família/escola, fomentando as interações interpessoais para intervir nos processos do ensinar e aprender;

Enfatizar a importância de que o planejamento deve contemplar conceitos e conteúdos estruturantes, com significado relevante e que levem a uma aprendizagem significativa, elaborando as bases para um trabalho de orientação do aluno na construção de seu projeto de vida, com clareza de raciocínio e equilíbrio, identificando o modelo de aprendizagem do professor e do aluno e intervir, caso necessário, para torná-lo mais eficaz e assessorando aos docentes nos casos de dificuldades de aprendizagem.

Professor EJA I

Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina/módulo, cumprindo integralmente o programa e a carga horária, os dias letivos, os horários estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação institucional, reflexão pedagógica e ao desenvolvimento profissional.

Professor fundamental I

Ministrar aulas, executar as atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os alunos;

Elaborar programas e planos de trabalho no que for de sua competência;

Seguir a proposta Político – Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Feijó/AC, respeita – dando as peculiaridades da Unidade Educativa, integrando ações pedagógicas, como coparticipante na elaboração e execução das atividades;

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitado;

Promover aulas e trabalhos de recuperação paralelo com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica.

Nutricionista

Executar serviços e programas de nutrição no campo educacional da saúde pública e outros similares, organizar os cardápios e elaborar dietas de acordo com as necessidades nutricionais com base em diagnóstico de nutrição, respeitando os hábitos alimentares regionais, coordenar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos objetivando presevar qualidade proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares.

Planjear e ministrar cursos de educação alimentar, prestar orientação dietética, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias para a execução das atividades próprias do cargo, executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão de nutricionista.

Etapas processo seletivo Feijó – AC

O processo seletivo para a Prefeitura de Feijó – AC contará com as seguintes etapas:

Análise de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Tempo de experiência de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A data de divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 7 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Feijó AC.