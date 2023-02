Ferramentas Gerais tem EMPREGOS em várias regiões do país

A Ferramentas Gerais, com mais de 60 anos de tradição, é a líder nacional no segmento de ferramentas, equipamentos e suprimentos. Nesta data, a empresa anunciou novas vagas no país. Confira, a seguir.

Ferramentas Gerais abre oportunidades de emprego no país

A Ferramentas Gerais, com mais de 60 anos de tradição, oferece produtos das principais marcas no mercado. Com uma operação de ponta, a companhia é líder no fornecimento de ferramentas, equipamentos e suprimentos no país.

A companhia oferece atendimento de indústria, assim como profissionais e estabelecimentos em geral. A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Ana. de Recursos Humanos – Porto Alegre / RS;

Assistente de Recursos Humanos – Porto Alegre / RS;

Aux. de Logística – Porto Alegre / RS, Curitiba / PR e Itajaí / SC;

Aux. de Logística (Vaga Exclusiva PCD) – Porto Alegre e Novo Hamburgo / RS;

Banco de Talentos – Porto Alegre / RS e Curitiba / PR;

Caixa Operador (a) – Joinville / SC;

Especialista de Produto – Minas Gerais;

Fiscal – Novo Hamburgo / RS e Curitiba / PR;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre / RS, Feira de Santana / BA e Novo Hamburgo / RS;

Vendedor (a) Interno – Porto Alegre / RS, São José do Rio Preto / SP e Curitiba / PR.

Como se candidatar

Com uma equipe de profissionais que atende estabelecimentos gerais, a empresa abriu vagas para diferentes cargos. Acesse o site 123empregos e encontre mais informações.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.