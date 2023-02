Ferreira Costa abre OPORTUNIDADES de emprego na região nordeste

A Ferreira Costa, fundada em 1884, está entre as 14 empresas mais antigas da região de Pernambuco em funcionamento. Nesta data, a companhia divulgou novas oportunidades de emprego para o nordeste do país. Confira, a seguir.

Ferreira Costa abre oportunidades na região nordeste do país

A Ferreira Costa, empresa especializada em materiais de construção, nasceu em 1884 em Pernambuco. Além disso, a companhia está entre as 14 empresas mais antigas na região em funcionamento.

Os colaboradores da empresa trabalham diariamente para entregar as melhores soluções e atendimento aos clientes. Nesta data, a companhia abriu oportunidades de emprego na região nordeste. Confira, a seguir.

Auxiliar Operacional (Exclusiva PCD) – Aracaju / SE;

Caixa – Aracaju / SE;

Auxiliar de Depósito – Aracaju / SE;

Encanador – João Pessoa / PB;

Pedreiro – João Pessoa / PB;

Atendente – Recife / PE;

Supervisor (a) de Depósito – Recife / PE;

Auxiliar de Auditoria Interna – Recife / PE;

Caixa – João Pessoa / PB;

Analista de Operações Corporativos – Recife / PE;

Assistente Administrativo Corporativo (Vaga Temporária) – Recife / PE;

Supervisor (a) de Prevenção de Perdas – Aracaju / SE.

Veja também: Votorantim Cimentos tem vagas de EMPREGO disponíveis pelo país

Como se candidatar

A Ferreira Costa, fundada em 1884, é uma empresa especializada em materiais de construção. Essa companhia é considerada uma das mais antigas em funcionamento na região pernambucana.

Os colaboradores trabalham diariamente para fornecer o melhor atendimento aos consumidores. Nesta data, para continuar trabalhando com excelência junto aos clientes, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pela companhia na região nordeste.

Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas de emprego disponíveis na companhia.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos.