Festa com jovem de 21 anos sugere que Leonardo DiCaprio ainda quer namorar mulheres mais jovens

Ona última década, Leonardo Di Caprio desenvolveu uma reputação de homem que se recusa a namorar alguém com mais de 25 anos.

Apesar dos relatos de que ele gostaria de se livrar do rótulo, o ator parece estar permanentemente ligado a mulheres mais jovens e isso continuou depois que ele foi flagrado festejando com a modelo americana. josie redmond.

A lista das ex-namoradas de Leonardo DiCaprioMC

Isto é de acordo com o Daily Mail, com o par visto junto no hotspot de celebridades de Londres Chiltern Firehouse, deixando o estabelecimento às 04:00 da manhã.

O ator vencedor do Oscar tentou o seu melhor para manter um perfil discreto e estava vestido de preto Los Angeles Lakers boné de beisebol e uma grande máscara facial cinza junto com um moletom preto, jeans e tênis preto.

redmond por sua vez, também estava vestida toda de preto, usando leggings de couro, um top transparente com sutiã e um casaco de palangre, juntamente com botas pretas e joias de ouro.

No entanto, não está claro se DiCaprio estava na festa especificamente para ver redmondou se isso foi apenas uma coincidência.

Dado o seu passado, é inevitável que esteja sempre ligado às jovens que frequentam as festas a que vai, mas quer mudar isto brevemente.

Leonardo DiCaprio quer um relacionamento de verdade

Apesar de sua queda por mulheres com menos de 25 anos, uma fonte próxima ao ator acredita que ele está em busca de um relacionamento maduro, muito parecido com o que teve com Camila Morrone.

“Leão está muito solteiro no momento e ele não gosta muito do hype sugerindo que ele está procurando essas mulheres muito jovens”, disse uma fonte ao The Daily Mail.

“Ele está procurando algo mais maduro no departamento de relacionamento. É simplesmente ridículo porque ele não pode ir a lugar nenhum sem estar ligado à mulher mais jovem e bonita de lá.

“Ele quer abandonar essa imagem de uma vez por todas e está realmente incomodado que isso continue a persegui-lo. Leão quer algo como ele teve com Camilaalgo real.”