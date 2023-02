Festas de fim de semana do Super Bowl LVII a todo vapor

Hollywood levantou vôo no sábado no Arizona – festejando em nada menos que uma doca de carregamento para aviões … sério, pense em “Top Gun”.

Estamos falando da Maxim’s Big Game Weekend Party, que recebeu toneladas de celebridades em nada menos que um hangar de aviões – como nos gigantescos armazéns onde aviões e outras aeronaves são armazenados. Parece que alguém achou que este seria um bom cenário para uma reunião. 😅

De qualquer forma, a noite começou com apresentações do rapper do Migos, Desvio, e DJ de renome mundial, Zedd. Quase todo mundo que estava na cidade provavelmente passou por aqui.

A festança inspirada na aviação trouxe celebridades como TygaGordon Ramsey, dar Wanda Sykes. Cher dar Alexander Edwards até fez uma aparição!

Esta não foi a única celebração pré-Super Bowl que aconteceu ontem à noite. Não muito longe, outro estava caindo … e às vésperas do Dia dos Namorados, foi devidamente selecionado.

Travis Scott foi a atração principal de mais uma festança do Super Bowl repleta de estrelas no sábado à noite, no Scottsdale’s 40 Love – que é um bar de esportes lá, mas parecia mais um clube no sábado.

foliões incluídos Odell Beckham Jr., Devin Booker, g ervas e sua noiva grávida Tainá Williams.



BTW, nós pegamos P. Diddyfilho de King Combs deixando a festa 40-Love… e ele deu a entender alguns lançamentos futuros… mas também fez questão de gritar Rihanna que.

Enquanto isso, TMZ Sportsde Mojo Muhtadi também festejou muito no sábado… com o lendário tight end, Rob Gronkowski em Phoenix neste fim de semana. Eles foram acompanhados no palco por alguns caras suados entusiásticos em trajes de mascote – incluindo um unicórnio absolutamente rasgado, uma águia e uma pantera … fazendo piruetas em … e na multidão!



