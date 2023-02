Festas de Neymar em Paris: algumas duram 48 horas

eu‘A Equipe publicou neste sábado uma reportagem em que dá voz Neymarvizinhos, que falam sobre as festas que o jogador brasileiro dá em sua casa em Bougival, nos arredores de Paris, onde mora desde que se mudou para Paris Saint-Germain em 2017. Alguns são simpáticos e outros estão irritados.

A última festa do craque brasileiro foi de aniversário, no dia 5 de fevereiro, e durou das 15h à meia-noite. Uma comemoração que transformou o complexo onde Neymar vive em uma festa de música brasileira e que fez do prefeito de Paris, Luc Wattelleexplodir.

“Ele é um indivíduo sem respeito”, disse ele ao Le Parisien. “Eles já foram demais. Ele trouxe tendas, uma orquestra, todo um sistema de som. Eu moro do outro lado da rua e minhas janelas tremiam.”

Alguns vizinhos concordam com o prefeito, segundo depoimentos colhidos pelo L’Equipe.

“Ouvimos tudo e moramos a 600 metros de distância. Essa pessoa não tem respeito, o fato de ser Neymar não o desculpa. Algumas dessas festas duravam 48 horas”, conta uma aposentada da região.

Outros, por outro lado, estão com um humor diferente, simpatizando com o fato de um jovem querer se divertir de vez em quando.

“Ouvimos garotas gritando, motores roncando, mas é aceitável. Acontece no máximo uma vez por mês e raramente me incomodam”, diz um vizinho. “As pessoas reclamam, mas ele vem três vezes ao ano. Na idade dele é normal que ele se divirta e com o dinheiro dele não me surpreende que as festas dele sejam tão grandes. Mas como o nome dele é Neymartodo mundo fala dele”, observa outro.

prefeito Acácias vai mais longe e o compara a Ronaldinho: “Quando Ronaldinho morava aqui, ele vinha assistir os jogos dos jovens nos finais de semana. Foi uma loucura para eles! Em cinco anos, não vimos Neymar uma vez, ele é um fantasma.”

Resposta a Mbappé?

Recentemente, Neymar também foi notícia por uma foto enviada por um amigo dele em que o jogador brasileiro é visto em um McDonalds. A imagem repercutiu porque poucos dias antes, logo após o jogo contra Bayern de Munique, Kylian Mbappé destacou a importância de se cuidar bem antes da segunda mão.

“É importante que tenhamos boa saúde. Que todos se alimentem bem e durmam bem. Isso é fundamental para passarmos à eliminatória”, observou o francês.

Seguindo essas palavras, Neymar apareceu em um restaurante fast-food. Um gesto que alguns interpretaram como um desafio ao seu companheiro de equipe. Além disso, Neymar também participou de um torneio de pôquer.