FGTS 2023: Fim do saque-aniversário está próximo; confira

O saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), mesmo que com poucos anos em vigência – criado em 2020 -, já contemplou muitos brasileiros. A modalidade permite a retirada anual de uma parcela dos valores disponíveis nas contas do trabalhador vinculadas ao Fundo de Garantia.

No entanto, em 2023, o saque corre o risco de deixar de existir, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já se pronunciou a respeito da modalidade. De acordo com as informações, novas adesões ao saque-aniversário não serão mais aceitas a partir do mês março, dando a entender que de fato será o fim da opção.

Até o dia 24 de janeiro, foram registrados cerca de R$ 1,11 bilhão de saques do Fundo de Garantia. A marca ultrapassou a registada em janeiro de 2022, quando foram sacados R$ 1,10 bilhão, e os R$ 1,07 bilhão resgatados em 2021. Todavia, segundo o Conselho Curador do FGTS, a modalidade será encerrada aos poucos.

“Devemos acabar com esse formato de saque-aniversário. Os contratos que existem, não vamos criar distorção [serão mantidos]”, afirmou à GloboNews.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário permite ao trabalhador sacar parte do saldo disponível em suas contas do FGTS todos os anos no mês de seu aniversário. A modalidade foi lançada em abril de 2020 e já atende mais de 21 milhões de trabalhadores. Cerca de R$ 31 bilhões foram concedidos.

A adesão ao saque-aniversário pode ser realizada através dos canais do FGTS (site e aplicativo). Na prática, ao acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “saque-aniversário” e depois “modalidade saque-aniversário”. Para finalizar, só é necessário tocar em “optar pelo saque-aniversário”.

Com relação ao valor do saque-aniversário do FGTS, varia conforme o saldo total disponível nas contas do trabalhador. Em síntese, é possível resgatar de 5% a 50% da quantia reservada no Fundo de Garantia. Além disso, o trabalhador pode receber uma parcela adicional. Veja as proporções:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Segundo as regras da modalidade, quem opta pelo saque-aniversário do FGTS deve retirar o valor até três meses após o depósito. O prazo se inicia no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e finaliza no último dia útil do segundo mês subsequente.

Porém, se o titular não resgatar a quantia após o prazo determinado, o valor retornará para as contas de onde saíram, ou seja, não serão perdidos. No entanto, só será possível sacar o dinheiro novamente no ano seguinte, quando o próximo saque-aniversário for liberado.

Contudo, é importante mencionar que quem opta pela modalidade perde o direito ao saque rescisão, disponibilizado em casos de demissão sem justa causa. Nesta hipótese, apenas a multa de 40% sobre o valor depositado durante o contrato de trabalho é liberada ao trabalhador.

Calendário do saque-aniversário do FGTS

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS em 2023:

Mês de nascimento Período de saque Janeiro De 2 de janeiro a 31 de março Fevereiro De 1º de fevereiro a 29 de abril Março De 1º de março a 31 de maio Abril De 3 de abril a 30 de junho Maio De 1º de maio a 31 de julho Junho De 1º de junho a 31 de agosto Julho De 3 de julho a 29 de setembro Agosto De 1º de agosto a 31 de outubro Setembro De 1º de setembro a 30 de novembro Outubro De 2 de outubro a 29 de dezembro Novembro De 1º de novembro a 31 de janeiro de 2024 Dezembro De 1º de dezembro 29 de fevereiro de 2024