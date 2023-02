O Saque-Aniversário permite o resgate de valores referentes ao FGTS do trabalhador, por isso, muitas instituições financeiras oferecem uma modalidade de empréstimo referente a antecipação desse benefício.

FGTS: saiba como funciona a antecipação do Saque-Aniversário no Banco Neon

Através do Saque-Aniversário o trabalhador pode retirar um valor anual do FGTS, no mês de seu nascimento. De acordo com as políticas vigentes, o trabalhador deve informar à Caixa Econômica Federal o seu desejo de realizar o Saque-Aniversário.

A antecipação do valor referente ao Saque-Aniversário tem sido uma modalidade de empréstimo muito utilizada atualmente. Para realizar essa solicitação, a Caixa Econômica Federal deve ser informada até o último dia do mês referente ao seu aniversário.

O Banco Neon é uma das instituições financeiras que oferecem essa facilidade referente à antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, para isso, é necessário realizar a solicitação no aplicativo da fintech.

Parceria com a ConsigaMais

De acordo com informações oficiais do Neon, essa possibilidade ocorre em parceria com a empresa ConsigaMais. Sendo assim, é possível que o cliente solicite um empréstimo pessoal utilizando os valores referentes à antecipação do Saque-Aniversário como garantia.

O Neon explica que o cliente pode antecipar até seis parcelas do seu empréstimo pessoal em decorrência do Saque-Aniversário. Sendo assim, essa possibilidade de empréstimo objetiva realizar esse adiantamento para o cliente pessoa física.

Vantagens para o cliente

De acordo com informações oficiais do Banco Neon, o cliente pode antecipar até seis parcelas anuais e o valor do empréstimo possui taxas relativamente baixas, considerando as taxas de mercado, já que os juros ao mês são de 1,99%. Além disso, por ser uma modalidade de empréstimo com garantia é possível também para negativados, ao passo que não compromete o orçamento mensal do trabalhador.

Analise as taxas e planeje o seu processo

Portanto, realizar a antecipação do seu FGTS através do Banco Neon pode ser uma opção viável para um planejamento financeiro. Além disso, é possível consultar outras instituições financeiras e verificar as taxas praticadas.

O mais importante é que entenda que o empréstimo referente à antecipação do seu FGTS ainda se refere a uma linha de crédito, portanto, esse valor deve ser usado com responsabilidade e objetividade.

Dessa forma, pode ser uma opção viável para um planejamento financeiro, considerando um fluxo de endividamento. Para mais informações, entre em contato com o Banco Neon e tire suas dúvidas. Além disso, consulte as tarifas vigentes quando de seu interesse, já que os dados atuais consideram a data desta publicação.