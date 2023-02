Filha trans de Dwyane Wade recebe mudança oficial de gênero contra a vontade da mãe

Zaya Wadefilha do ex NBA guarda de tiro Dwyane Waderecebeu um nome legal oficial e mudança de gênero na sexta-feira após uma batalha judicial de seis meses contra sua mãe Siohvaughn Funches-Wadede acordo com TMZ.

Zaya, 15, recebeu sua nova identidade legal três anos depois de revelar inicialmente que se identificava como mulher.

Ela nasceu Zion Malachi Airamis Wade e apenas seu primeiro nome mudou. Funches-Wade impediu Zaya de atualizar sua certidão de nascimento.

A ex-mulher de Wade argumentou que ele estava tentando lucrar com a transição de Zaya, alegando que o calor de Miami lenda pressionou sua filha para a mudança.

Ele chamou as acusações de “sem sentido” e “difamatório em seu núcleo.” Wade e Funches se divorciaram em 2010, após três anos de casamento.

Zaya Wade agora poderá fazer o seguinte

Wade afirmou anteriormente que Funches não está envolvido na vida de Zaya, apesar das várias tentativas de fazê-la comparecer a recitais escolares e outros eventos.

O antigo NBA A estrela diz que o nome legal e a mudança de gênero são do “melhor interesse” de Zaya, que poderá fazer coisas como solicitar uma carteira de motorista sem sacrificar sua identidade feminina.

“Uma ordem judicial afirmando sua identidade permitirá que Zaya viva com mais conforto e honestidade em todos os aspectos de sua vida – desde simples apresentações e pedidos de comida até solicitar uma carteira de motorista e preencher as inscrições para a faculdade”, diz um documento judicial de novembro.

Wade agora é casado com Gabrielle Unionque apoiou totalmente a jornada de Zaya.