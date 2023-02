Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: confira algumas sugestões

Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: descubra as sugestões

Questões de história são cobradas em diversas provas, com destaque para os vestibulares e a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Dentro das questões de história, a Segunda Guerra Mundial é um evento abordado com grande frequência.

A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos de toda a humanidade. Além disso, as suas consequências foram perceptíveis não só nos países que estavam na guerra, mas em todo o mundo.

Dessa maneira, para que possa estudar para as suas provas de uma forma alternativa, o artigo de hoje separou um resumo com algumas sugestões de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Confira!

Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial: a lista

Confira algumas sugestões de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial para entender ainda mais sobre o conflito que marcou a história da humanidade.

A Lista de Schindler: o filme retrata uma reviravolta na vida Oskar Schindler, que desempenhou um importante papel na Segunda Guerra Mundial. Baseado em fatos reais.

O Menino do Pijama Listrado: filme narra uma emocionante história sobre a inocência de duas crianças e as suas consequências durante o conflito.

O Jogo da Imitação: o filme relata a vida de Alan Turing, o pai da comunicação, e seu importante papel durante a Segunda Guerra Mundial.

A Queda – as últimas horas de Hitler: o filme retrata o fim da Segunda Guerra Mundial a partir da visão de Hitler, o líder nazista.

Bastardos Inglórios: faz um retrato cômico de um pelotão de soldados judeus determinados a eliminar o maior número possível de nazistas.

O Regaste do Soldado Ryan: narra o Dia D a partir da visão dos soldados americanos.

A Vida é Bela: filme que retrata a determinação de um pai judeu para proteger seu filho dos horrores da guerra.

O corajoso Coração de Irene Sendler: retrata a determinação de Irene em salvar o maior número de judeus durante a guerra.