Fim de semana com ÓTIMAS notícias para os motoristas brasileiros

O fim de semana tem gostinho de ótima notícia para todos os motoristas do Brasil. De acordo com informações repassadas pela ANP (Agência Nacional de Petróleo), os efeitos da correção de 7,4% praticada pela Petrobrás nas suas refinarias, foram refletidos totalmente pelo varejo.

Dessa forma, os dados apontam que, entrando na segunda quinzena de fevereiro, o preço praticado da gasolina despencou 0,8% nos postos. Mas isso, comparando com um aumento de aproximadamente 3% na primeira quinzena. Para saber o que mais beneficiará os motoristas brasileiros daqui para frente, é só continuar lendo a matéria deste sábado (18) do Notícias Concursos.

Motoristas brasileiros comemoram a queda nos preços da gasolina

Com essa queda nos preços, a média brasileira ficou em torno de R$ 5,08 por cada litro ao longo da semana que compreende do dia 05 até o dia 11 de fevereiro. Assim, na semana passada, o custo de um litro de gasolina nos postos era de R$ 5,12.

De acordo com o estudo, essa queda de valor pode mostrar o ajuste do mercado, bem como uma competição de vendas entre os varejistas. Talvez seja uma questão que acaba prejudicando o valor, que tecnicamente tinha condições de ter uma baixa bem maior, é o aumento no preço do etanol anidro. Ele representa mais ou menos 27% da mistura da gasolina comum, que é vendida no nosso país.

Nesta mesma semana, o combustível aumentou 1,78%, vendido no mercado pelo preço de aproximadamente R$ 3,13 a cada litro nas usinas do estado de São Paulo. De acordo com as informações do Cepea da Esalq-USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da USP), o preço segue em alta pela terceira semana consecutiva.

Custo da gasolina diminui aproximadamente 0,8%, os outros tipos de combustíveis também?

Os outros tipos de combustíveis fósseis registraram queda sutil também ao longo da semana em que o estudo foi feito. O valor médio do diesel S-10, por exemplo, caiu 1% repassado nas bombas de diversos postos do Brasil. Então, saiu dos R$ 6,39 para os R$ 6,32. Isso quer dizer que abaixou o preço em menos R$ 0,07.

Ademais, espera-se que essa queda venha a se intensificar nos próximos dias (ou semanas), que houve diminuição de 8,9%, ou mesmo R$ 0,40, no valor do diesel que é vendido aos distribuidores através da Petrobras.

Já o gás GLP (gás liquefeito de petróleo) também muito conhecido como o gás de cozinha, conseguiu uma queda de 0,2%. Então, o preço passará de R$ 108,20 para o valor de R$ 108,00.

Por quais motivos etanol está demasiadamente caro?

É importante ressaltar que no período das entressafras da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima da fabricação do etanol, as ofertas do combustíveis ficam diminutas no mercado. Assim, se elevam os respectivos preços nas usinas, tal qual nas bombas do abastecimento. Isso faz com o álcool deixe de valer a pena em determinados estados. Por exemplo, em São Paulo, estado que é produtor de etanol, o preço é alto e desanima os motoristas que vão abastecer.