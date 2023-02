Fim de Semana começa com DINHEIRO EXTRA LIBERADO para quem tem carteira assinada

O saque aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que está com os dias contados, ao menos este mês continua sem alterações e ativo. O dinheiro extra, segundo o calendário oficial está liberada a retirada para os nascidos no mês de fevereiro.

A modalidade autoriza o saque de 5% a 50% do que tiver de saldo nas contas vinculadas ao cidadão, dependendo do valor total disponível, e uma parcela fixa adicional. Escolhendo esta opção, é possível realizar uma nova retirada anualmente, sempre que chegar o mês de aniversário.

Como você poderá ver no calendário que o Notícias Concursos mostrará abaixo na matéria de hoje o prazo total para saque é de aproximadamente três meses, portanto, nascidos em dezembro e janeiro ainda podem retirar o dinheiro extra.

Calendário completo do dinheiro extra do saque aniversário do FGTS

Os cotistas que nasceram em fevereiro e que aderiram à modalidade já estão aptos a resgatar os valores desde o primeiro dia útil do mês. O prazo final é 29 de abril. Ademais, veja o calendário completo:

Janeiro – 2 de janeiro até 31 de março/2023;

Fevereiro – 1º de fevereiro até 28 de abril/2023;

Março – 1º de março até 31 de maio/2023;

Abril – 3 de abril até 30 de junho/2023;

Maio – 2 de maio até 31 de julho/2023;

Junho – 1º de junho até 31 de agosto/2023;

Julho – 3 de julho até 29 de setembro/2023;

Agosto – 1º de agosto até 31 de outubro/2023;

Setembro – 1º setembro até 30 de novembro/2023;

Outubro – 2 de outubro até 29 de dezembro/2023;

Novembro – 1º de novembro/2023 até 31 de janeiro/2024;

Dezembro – 1º de dezembro/2023 até 29 de fevereiro/2024.

Prós e contras

Uma ótima vantagem da modalidade é que os trabalhadores podem aproveitar bem o dinheiro extra, por exemplo, investindo o dinheiro nas diversas aplicações bancárias que rendem mais.

Isso porque o índice da correção que se aplica no saldo do Fundo de Garantia não é o bastante nem sequer para cobrir o percentual da inflação. O saque-aniversário vale também para “desafogar” dos momentos de necessidade financeira.

Como aderir o saque-aniversário do FGTS?

Neste mês, os interessados ainda podem aderir a modalidade de saque doFGTS. Veja como: Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade. A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte. Contudo, é importante frisar que caso se arrependa, o trabalhador pode retornar ao saque rescisão doFGTS. No entanto, neste caso, após a solicitação de retorno será necessário aguardar um prazo de 24 meses para que a troca seja efetivada.