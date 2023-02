Fim de Semana começa com GRANDE VITÓRIA para quem usa o Gás de Cozinha

Neste mês de fevereiro, o Governo Federal deverá retomar os pagamentos do programa vale-gás nacional. Segundo as informações oficiais, os repasses serão retomados já a partir do próximo dia 13. Cidadãos poderão saber de maneira remota se estão dentro da folha de pagamentos nesta nova rodada.

Para conferir se está dentro do programa, o indivíduo pode consultar o app do Caixa Tem ou mesmo o do Auxílio Brasil. É necessário entrar na sua conta através dos seus dados pessoais para ter esta confirmação. Com os dois aplicativos, é possível não apenas saber se vai receber, mas também os valores disponíveis e as datas de pagamentos.

Também é possível conferir estas informações através do número 111. Pelo telefone, o cidadão precisa seguir os passos até conseguir falar com um atendente. Se preferir, o usuário também pode ir presencialmente até a sede de um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo.

De todo modo, é importante lembrar que os dados sobre os pagamentos do vale-gás nacional para este mês de fevereiro ainda não estão oficialmente disponíveis. O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome ainda deverá fazer uma série de procedimentos até divulgar a lista definitiva.

Também não há uma definição clara sobre o valor dos pagamentos. Embora já se saiba que o Governo Federal vai pagar o equivalente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás, o fato é que este saldo ainda não foi definido pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A divulgação deverá acontecer nos próximos dias.

O calendário do vale-gás

Neste mês de fevereiro, o calendário do vale-gás nacional deverá ser basicamente o mesmo que será usado no Bolsa Família. Os dois programas fazem pagamentos nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

Os dois projetos também se baseiam no Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão para definir as datas dos pagamentos. Note que fevereiro é um mês naturalmente menor, e que será impactado pelo carnaval. Assim, os repasses começarão mais cedo do que o normal:

Usuários com NIS final 1: 13 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 14 de fevereiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 15 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 16 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 17 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 22 de fevereiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 23 de fevereiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 24 de fevereiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de fevereiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de fevereiro (terça-feira).

Quem pode receber o vale-gás nacional?

O vale-gás nacional é um programa social que tem como objetivo ajudar as pessoas na compra do botijão de 13kg. Para ter direito ao projeto é necessário ter uma renda per capita familiar mensal de até meio salário mínimo.

Além disso, é importante ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. O Governo também dá preferência para as pessoas que fazem parte do programa Bolsa Família, também do poder executivo.

Hoje, estima-se que a fila de espera para entrada no vale-gás nacional conte com mais de 18 milhões de pessoas. O novo Governo Federal ainda não explicou se vai trabalhar para diminuir esta lista de espera.