Flash Cards: como usar essa estratégia de estudo

Há diversas maneiras de estudar um determinado assunto ou estudar para fazer uma prova. No entanto, nem sempre a estratégia de estudo empregada é eficaz para o resultado desejado. Algumas técnicas de estudo acabam sendo mais eficazes que outras em relação à memorização e a fixação do assunto.

Uma dessas técnicas de estudo são os Flash Cards, que consistem basicamente em pequenos cartões recortados em papel ou digitalizados que testam a memória do estudante através de pergunta e resposta, ou de pistas.

Como funcionam os Flash Cards?

A técnica de utilização de Flash Cards consiste na formulação de perguntas após o estudo e a compreensão de determinado assunto. Essas perguntas ou dicas devem ser escritas em fichas ou em cartões e, no verso, o estudante deve escrever a resposta para cada uma dessas perguntas.

Desse modo, ao ler a pergunta que está de um lado do card, o estudante deve buscar na memória e responder o que está do outro. Além de relembrar o assunto, é possível conferir se foi dada a resposta correta, de acordo com o que está escrito no verso do cartão.

A criação das perguntas para o card estimula o estudante a ir além do conteúdo lido, passando para um nível mais completo de compreensão do assunto. Além disso, essa estratégia de estudo permite que, além de trabalhar a memorização, o estudante identifique quais são os tópicos do assunto ainda precisa estudar detalhadamente (quando errar a resposta) e quais assuntos já domina (quando acertar a resposta).

Nesse sentido, os Flash Cards são ideais para o momento de revisão da teoria. São uma ótima forma de colocar o seu conhecimento em prática, de uma forma dinâmica.

