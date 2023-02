Floyd Mayweather comemora aniversário com Jamie Foxx, dois dias antes da luta

Floyd Mayweather está lutando neste fim de semana, mas a lenda do boxe não parecia muito perturbada com a luta de quinta-feira … festejando com Jamie Foxx para comemorar seu aniversário!!

TBE recebeu todos os seus amigos no Restaurante Ours em Londres para homenagear sua 46ª volta ao sol… e a festa teve muita bebida, um bolo incrível — e claro, grandes homenagens ao homem do momento.



Foxx parecia a vida da festa … exibindo seus movimentos de dança enquanto usava um terno roxo chique.

Mayweather foi flagrado vestindo uma roupa xadrez amarela sem noção … posando com uma enorme garrafa de espumante – mas lembre-se, o cara não bebe, então estamos assumindo que foi apenas para uma foto.

Ator Evan Rossjoalheiro de celebridades Johnny Dang e designer Ozwald Boateng estavam presentes… bem como uma tonelada de mulheres bonitas, incluindo modelos Ivana Knollque documentou a raiva em sua página de mídia social.

O evento aconteceu apenas 48 horas antes de Floyd entrar no ringue com a estrela de reality show e ex-lutador do Bellator Aaron Chalmers na Arena O2 em Londres no sábado… e com certeza parece que ele está se sentindo bem antes da luta de exibição.