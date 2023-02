Floyd Mayweather vs. Aaron Chalmers destaques do vídeo da luta completa

Assista Floyd Mayweather x Aaron Chalmers destaques completos do vídeo da luta de seu confronto principal no sábado à noite, cortesia de vários canais.

Mayweather x Chalmers aconteceu em 25 de setembro na O2 Arena em Londres, Inglaterra. O campeão de boxe do Hall da Fama Floyd Mayweather e o veterano do Bellator Aaron Chalmers colidiram em uma luta de exibição. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da Zeus Network.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Mayweather x Chalmers, confira o blog ao vivo de Alexander K. Lee, do MMA Fighting.

Rodada 1: Mayweather deixando Chalmers sentir sua mão direita cedo. Chalmers procura contra-atacar com tiros no corpo, mas Mayweather controla o alcance com seu jab. Outra mão direita olha para Mayweather. Chalmers com muita movimentação de cabeça, mudança de nível, mas pouco ofensivo significativo. Uppercut curto de Mayweather. Mayweather pontua com um jab.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather

2 ª rodada: Mayweather dispara um jab direto na defesa de Chalmers, jogando sua cabeça para trás. Pontuações de gancho de estocada para Mayweather. Chalmers com um jab que falha. Chalmers evita por pouco uma mão direita. Mayweather dispara outro, então vai cabeça-corpo. Jab de Mayweather. Mayweather grudando e se movendo. Chalmers dispara um combo de três socos que atinge apenas o ar. A mão direita de Mayweather apoia Chalmers.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 20-18 Mayweather

Rodada 3: Chalmers saindo mais agressivo, mas ainda não consegue se conectar com nada sólido. Mayweather ganha uma troca com um contador alto. Outro jab acerta o queixo de Chalmers. Mayweather se solta e a mão direita pousa. Mayweather punindo Chalmers com aquele jab. Chalmers avança e come a mão direita.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 30-27 Mayweather

Rodada 4: Chalmers come outro jab. Mayweather contente em ficar no canto, Chalmers não consegue entendê-lo. Jab de Mayweather e ele dispara uma direita forte que Chalmers esquiva. O jab de Mayweather é automático. Ele acerta a mão esquerda no corpo de Chalmers. Chalmers tenta encurralar Mayweather, mas Mayweather desliza uma combinação.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 40-36 Mayweather

Rodada 5: Mayweather abre outra rodada com um soco forte. Tem sido impossível para Chalmers dar um passo à frente. Grande direito de Mayweather. Em seguida, um gancho de esquerda de Mayweather. Mayweather acerta um uppercut curto no corpo. Ele começa a falar com um cinegrafista. Trabalho fácil em cinco rodadas para Mayweather.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 50-45 Mayweather

Rodada 6: Mayweather apimenta Chalmers com mais jabs e ele está falando agora, dizendo a Chalmers para acertá-lo. Ele está circulando Chalmers e destruindo-o. Mayweather com um 1-2. Ele está se conectando à vontade. Chalmers parece contente em enfrentar este enquanto Mayweather bombeia jabs em seu rosto. Mais um braço direito das terras de Mayweather.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 60-54 Mayweather

Rodada 7: Mayweather apenas desafiando Chalmers a arremessar. Mais jabs, mas Chalmers pelo menos tenta responder com alguns socos que ricocheteiam nos braços de Mayweather. Mayweather para o corpo, então ele volta para a mão direita. Outra direita segue e Chalmers sentiu aquela. Mayweather apenas trotando em torno de Chalmers quando outra rodada chega ao fim.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 70-63 Mayweather

Rodada 8: Chalmers saindo atirando, para seu crédito, ele não desistiu. Mayweather acerta um contra-ataque de direita e depois um jab. Chalmers balançando muito e perdendo muito. Mayweather acerta dois jabs e sai do canto. Chalmers perseguindo sem sucesso. Mayweather desvia de um combo e consegue mais um direito de colocar um ponto final nessa performance.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 80-72 Mayweather

Resultado oficial: Floyd Mayweather x Aaron Chalmers termina sem decisão (luta de exibição)