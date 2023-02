Floyd Mayweather x Aaron Chalmers: Atualizações rodada a rodada ao vivo

MMA Fighting tem Floyd Mayweather vs Aaron Chalmers atualizações rodada a rodada para uma exibição de boxe que acontece na noite de sábado no The O2 em Londres.

O evento principal está previsto para começar por volta das 17:00 ET na Zeus Network. Confira nossa página de resultados de Mayweather x Chalmers para descobrir o que aconteceu na eliminatória. Aposte no boxe no DraftKings Sportsbook.

Floyd Mayweather compete em sua sexta exibição de boxe desde a compilação de um recorde de carreira de 50-0 como profissional. Ele nocauteou Deji Olatunji em sua última luta em novembro passado.

Aaron Chalmers (1-0) vem da primeira vitória de sua curta carreira no boxe. Ele derrotou Alexander Zeledon por pontos em junho passado. Chalmers, uma ex-estrela do reality show Geordie Shorecompilou um recorde de 5-2 em artes marciais mistas.

Confira o blog ao vivo do evento principal Floyd Mayweather vs. Aaron Chalmers abaixo.

Estamos a momentos de Mayweather e Chalmers saindo para a atração principal de sábado.

Chalmers entrou no ringue e aí vem Mayweather.

Mayweather balançando o Union Jack em seus shorts para conquistar a multidão de Londres.

Rodada 1: Mayweather deixando Chalmers sentir sua mão direita cedo. Chalmers procura contra-atacar com tiros no corpo, mas Mayweather controla o alcance com seu jab. Outra mão direita olha para Mayweather. Chalmers com muita movimentação de cabeça, mudança de nível, mas pouco ofensivo significativo. Uppercut curto de Mayweather. Mayweather pontua com um jab.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather

2 ª rodada: Mayweather dispara um jab direto na defesa de Chalmers, jogando sua cabeça para trás. Pontuações de gancho de estocada para Mayweather. Chalmers com um jab que falha. Chalmers evita por pouco uma mão direita. Mayweather dispara outro, então vai cabeça-corpo. Jab de Mayweather. Mayweather grudando e se movendo. Chalmers dispara um combo de três socos que atinge apenas o ar. A mão direita de Mayweather apoia Chalmers.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 20-18 Mayweather

Rodada 3: Chalmers saindo mais agressivo, mas ainda não consegue se conectar com nada sólido. Mayweather ganha uma troca com um contador alto. Outro jab acerta o queixo de Chalmers. Mayweather se solta e a mão direita pousa. Mayweather punindo Chalmers com aquele jab. Chalmers avança e come a mão direita.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 30-27 Mayweather

Rodada 4: Chalmers come outro jab. Mayweather contente em ficar no canto, Chalmers não consegue entendê-lo. Jab de Mayweather e ele dispara uma direita forte que Chalmers esquiva. O jab de Mayweather é automático. Ele acerta a mão esquerda no corpo de Chalmers. Chalmers tenta encurralar Mayweather, mas Mayweather desliza uma combinação.

MMA Fighting marca o round 10-9, Mayweather. No geral, 40-36 Mayweather

