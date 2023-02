Forbes divulga os 10 artistas mais bem pagos de 2022, vencendo roqueiros envelhecidos

A lista da Forbes dos 10 artistas mais bem pagos em 2022 inclui cineastas, músicos, criadores de TV e muito mais – ganhando coletivamente cerca de US $ 1,35 bilhão – e, se há um tema, é que a longevidade compensa muito no show biz !!!

No topo da lista está a banda de rock Genesis … arrecadando US $ 230 milhões. o homem da frente Phil Collins e o resto do grupo vendeu seu catálogo em setembro por US $ 300 milhões.

A Forbes diz que a diferença de US$ 70 milhões representa honorários para gerentes, agentes e advogados. Eles fazem você ir e vir.

Chegar em um segundo próximo é Picada, ganhando US $ 210 milhões. No ano passado, ele também vendeu seu catálogo de músicas e de sua banda, The Police, e também recebeu cerca de US$ 300 milhões por todas essas canções de sucesso.

Acho que ele pagou mais a seus advogados do que a Genesis.

No lado mais jovem … magnata da TV / cinema de 53 anos Tyler Perry ficou em terceiro lugar, embolsando cerca de $ 175 milhões de todos os seus projetos e seu enorme estúdio em Atlanta.

Outros no top 10 incluem… criadores de “South Park”, Trey Parker dar pedra mateque ficou em quarto lugar, à frente dos criadores de “Os Simpsons” James L. Brooks dar Matt Groening.

Brad Pitt é o número 6 arrecadando $ 100 milhões … logo à frente dos Rolling Stones, que em suas idades avançadas ainda ganharam $ 98 milhões no ano passado em uma turnê européia.

De volta a Hollywood, outro cara que sempre esteve por aí, James cameron – agora um dos diretores de maior bilheteria de todos os tempos – ganhou pelo menos US$ 95 milhões com o filme “Avatar: The Way of the Water”.

Agora, para alguns jovens – Taylor Swiftque é a única mulher no top 10, ganhou $ 92 milhões para colocá-la no número 9 e coelho mau arrecadou cerca de US $ 88 milhões em sua enorme turnê.