Força Aérea dos Estados Unidos abate dois OVNIs inexplicáveis ​​em menos de 48 horas

Tmangueira balões espiões chineses da semana passada já preocupavam a segurança nacional dos Estados Unidos, mas isso foi apenas o começo. As coisas ficaram cada vez mais estranhas à medida que os dias passavam nos céus da América do Norte. Na última sexta-feira, o Força Aérea dos Estados Unidos mobilizou dois caças para derrubar um objeto voador não identificado sobre os céus do Alasca. A parte estranha disso é que ele estava flutuando a 40.000 pés e representava uma ameaça crível para voos comerciais na área. De acordo com Pentágonoeles derrubaram o objeto em águas congeladas, mas não revelaram se recuperaram o objeto do tamanho de um carro.

Se isso não bastasse para nos assustar, sábado apresentou um novo incidente sobre os céus de Canadá aquele presidente Justin Trudeau anunciou através de suas redes sociais. Ele relatou que havia dois objetos voadores não identificados que também estavam em 40.000 pés. A Força Aérea dos Estados Unidos também implantou caças a jato e os abateu também. Ao contrário dos balões espiões chineses, esses objetos ainda não foram identificados, mas não apresentam todas as características observáveis ​​que os classifiquem como Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAP). Estes estavam apenas flutuando a 40.000 pés no ar, algo que poucos objetos podem fazer a essa altura.

Até agora, não há evidências de que sejam alienígenas, mas…

Esses objetos do tamanho de carros obstruíram ativamente o radar e os sensores dos caças F35 que o governo dos EUA implantou no Alasca. Os pilotos envolvidos nesta missão confirmaram que experimentaram respostas estranhas desses objetos. Embora, considerar essas espaçonaves alienígenas de qualquer tipo possa ser muito extremo, porque há uma boa possibilidade de estarmos lidando com uma nova tecnologia que o público em geral não conhece. De qualquer forma, os céus da América do Norte estão extremamente ocupados e interessantes de se observar.