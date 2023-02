Fortes chuvas continuam no Rio, veja previsão para próximos dias

Tem sido frequente o aumento de chuvas fortes em diversas localidades e no Rio não é diferente. Abaixo você vai visualizar a previsão para próximos dias no Rio e ficar por dentro de todas as informações sobre o clima.

As chuvas continuam no Rio e podem gerar ainda mais transtornos não só mediante alagamentos, como também outras situações. Portanto, veja as informações abaixo para manter-se atualizado.

Entenda o porquê dessas fortes chuvas

Inegavelmente, no verão as temperaturas aumentam. Isto é, existem dias de muito sol, calor e diversas pessoas aproveitam esse momento para desfrutar de lugares como piscinas e também, praias. Com o carnaval chegando, o ideal é que você veja a previsão para os próximos dias.

Porém, além do calor, que no Rio pode chegar a sensação térmica altíssima, as chuvas podem interferir diretamente nas condições meteorológicas.

Um fato curioso é que ao contrário do que muitos pensam, é que no verão, as chuvas são mais frequentes e fortes do que no inverno.

Nas fortes chuvas acontecem o armazenamento de umidade. Então, isso acontece em decorrência do forte calor. Sendo assim, os rios, mares, lagos rapidamente viram chuva, devido a evaporação com mais facilidade.

E quando as nuvens já estão muito carregadas de toda essa água que foi evaporou, ela começa a esvaziar toda essa água de volta para a Terra. Por essa razão, as chuvas no verão são muito mais frequentes do que em qualquer outra estação do ano.

Além disso, acontecem muitas mudanças no tempo também acontecem graças aos fortes ventos. Pois, elas propiciam a distribuição do vapor nas nuvens e contribuem para o aumento das chuvas.

Veja em quais dias terão fortes chuvas no Rio de Janeiro

Além disso, vale dizer que as chuvas continuam no Rio principalmente no período de Carnaval. Por isso, neste artigo será possível saber da previsão meteorológica para que você se prepare, verificando a previsão para próximos dias.

As chuvas ainda não deram uma trégua desde que começaram. E provavelmente vai continuar assim ao longo da semana inteira.

Então, começando pela sexta-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro, existe a possibilidade de ocorrer tempestades isoladas com raios e trovões a partir das 14 h. Além disso, a temperatura varia entre a mínima de 26°C e a máxima de 32°C.

Já no sábado, a incidência de chuva é ainda maior, com chuvas começando a partir de 9 h da manhã, com a possibilidade de chuvas e trovoadas. Sendo assim, a temperatura neste dia varia entre mínima de 24°C e máxima de 29°C.

No domingo e na segunda-feira de Carnaval, a meteorologia prevê a mesma temperatura para os 2 dias com mínima de 23°C e máxima de 29°C. Além disso, há a possibilidade de acontecer tempestades isoladas com raios e trovões.

Na terça-feira a possibilidade de chuva é bem menor e a maior parte do dia será ensolarada e com temperaturas mais elevadas. Portanto, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 31°C.

A partir de Quarta-feira de Cinzas as chuvas isoladas com raios e trovões voltam e podem durar até o final de semana seguinte.

Proteja-se dos alagamentos

Com previsão para os próximos dias, também tem sido frequente os alertas no Instituto Nacional de Meteorologia, a respeito das chuvas intensas. Desse modo, elas estão ocasionando inúmeros alagamentos não só na região central do Rio como também em outras localidades como o bairro de São Gonçalo e na Baixada Fluminense.

Como as chuvas continuam no Rio, é possível que também haja alagamento novamente em diversas localidades. Então, por esse motivo, o ideal é que você se proteja.

Além dos alagamentos, em muitas regiões do Rio foi possível visualizar a falta de energia elétrica, graças aos fortes ventos que vieram junto das chuvas.

Apesar desses próximos dias serem dias de festa, pela mobilização que o Carnaval no Rio de Janeiro traz, se você pode, evite sair de casa para não ser pego desprevenido com as fortes chuvas e a possibilidade de alagamentos.

Caso a localidade que você esteja fique alagada, o ideal é esperar a água abaixar, para que você consiga novamente enxergar as ruas e calçadas. Além disso, evite pisar em buracos e ter contato com a água, devido ao aparecimento de doenças como a leptospirose.

Mediante as informações que foram disponibilizadas aqui, é possível viver sem preocupações quanto a previsão para os próximos dias com as fortes chuvas que estão assolando o Rio de Janeiro.

Se você é da região, tome cuidado e fique seguro. Se for possível, evite lugares abertos para não ficar exposto a raios e trovões.