Fortuna de Danny Koker: Qual é a fortuna do restaurador de carros americano e estrela de reality show?

Danny Koker, dono da Count’s Kustoms, não é o seu vendedor regular de carros usados, já que ele tem uma infinidade de negócios, e empreendimentos de sucesso, a maioria circulando em torno da indústria automotiva e da música.

Koker cresceu em Detroit, Michigan, com uma família de funcionários da Ford Motor e músicos gospel. Em seu início, ele é um mecânico autodidata e o que começou como sua paixão e hobby mais tarde se tornou seu pão de cada dia.

A personalidade magnética de Danny Koker e o conhecimento de carros combinados o levaram a “Counting Cars”

Agora morando em Las Vegas, Nevadaele se tornou a pessoa certa se você deseja a melhor personalização ou restauração personalizada de um veículo, independentemente do tipo ou tamanho, Koker tem uma visão muito particular do estilo do carro.

Inicialmente, Koker construiu sua garagem apenas como um local de armazenamento onde também poderia trabalhar em sua coleção particular de carros e convidar amigos e familiares para se divertir com suas criações e tocar um pouco de música, mas devido à sua personalidade única, ele atraiu muitas pessoas e cresceu rapidamente. seu público e negócios.

As influências musicais de Koker vêm diretamente de seu pai, Daniel Koker Sr. que participou com os maiores nomes dos grupos gospel, incluindo o lendário Mahalia Jackson. Um de seus marcos mais lendários é que Koker se apresentou no Carnegie Hall aos 11 anos.

Counting Cars e seu salto para a fama na TV

Ao ser um especialista em carros para o show “Estrelas do Peão” os produtores imediatamente perceberam sua personalidade magnética e lhe fizeram uma proposta para ter seu próprio programa chamado “Contando carros”está no ar desde 2012, é relatado que Koker recebe um salário de $ 100.000 por episódio e tem uma média de cerca de 16 episódios por temporada.

Ao lado de seu show, Ebulição também tem mais empreendimentos comerciais, e é por isso que o patrimônio líquido deste profissional automotivo e gospel é de $13 milhões.